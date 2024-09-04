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Kia Pegas: новый автомобиль, который заменит "Весту", - сообщает "Клубный сервис"

Автомобиль Kia Pegas 2000-х годов вернулся на российский рынок с ценником, аналогичным цене на «Весту» с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором. Стоимость корейского автомобиля оценили ниже 2 миллионов рублей - всего 1,8 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
04.09.2024, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Kia Pegas 2000-х годов вернулся на российский рынок с ценником, аналогичным цене на «Весту» с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором. Стоимость корейского автомобиля оценили ниже 2 миллионов рублей - всего 1,8 млн рублей.

Длина Kia Pegas составляет 4,3 метра, а колесная база равна 2,57 метра. В сравнении с ВАЗовским седаном, «кореец» будет менее просторным, однако у последнего выше дорожный просвет. Клиренс Kia Pegas составляет всего 16 сантиметров.

Автомобиль оснащен 1,4-литровым 95-сильным атмосферным двигателем в сочетании с АКПП. У традиционной АКПП явно больший ресурс, чем у китайского вариатора, который устанавливают на автомобили Lada.

После обновления Lada Vesta обе модели примерно равны по комплектации. Единственное различие - корейскому седану предусмотрен люк в крыше с электроприводом. По отделке салона у Весты преимущество.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в Китае была представлена Kia K5 2025 года с новыми опциями и ценой от 1,8 млн рублей.

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