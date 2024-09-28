Следующая аномалия: на пути Клиа есть много вызовов

Главный гоночный инженер Ferrari, Джок Клиа, выразил опасения команды о возможности новых трудностей, несмотря на то, что причины спада результатов уже найдены и период проблем можно считать позади. Он использовал образное сравнение, говоря, что они могут "поскользнуться на банановой корке".

В начале сезона Шарль Леклер и Карлос Сайнс демонстрировали лучшие результаты, набирая очки значительно успешнее, чем в июне-июле. Однако выяснилось, что новое днище, установленное на их болидах в Барселоне, оказалось неэффективным.

"Быть в полной мере уверенным невозможно, – цитирует Клиа RacingNews365. – После Испании нам не казалось, что мы сбились с верного пути, однако видели некое несоответствие между тем, что происходило в ходе аэродинамических исследований, и тем, что видели на трассе.

Намного важнее было разобраться в этом явлении. Процесс модернизации состоял в том, чтобы выявить истинные причины аномалии и вернуться на правильный путь. По мнению специалистов, после Барселоны команда смогла это сделать, но необходимо быть бдительными, так как новые препятствия могут возникнуть в любой момент. Это часть рабочего процесса мировых гонок».

Джок Клиа подчеркнул, что иногда улучшения просто не срабатывают, и важно оставаться готовыми к этому. Каждую неделю в Ferrari испытывают новые детали и технологии, стремясь сделать машины более эффективными. Он отметил, что команда верит в свой процесс развития, но при этом "ждет, что поскользнется на следующем банановой корке".

Хотя Леклер одержал победу на этапе в Монце и стал победителем второй гонки в сезоне, в Баку пилоту не хватило сил для противостояния Оскару Пиастре и он финишировал вторым. В Сингапуре его результат был еще скромнее – только пятое место. Его напарник, в свою очередь, финишировал четвертым в Италии, был седьмым в Баку из-за аварии и также занял пятое место на трассе в Сингапуре.

После проведения 18 этапов сезона команда Ferrari занимает третье место в общем зачете конструкторов, уступая лидерам, McLaren, 75 очков, а Red Bull Racing – 34 очка.