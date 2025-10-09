Китайский ультра-внедорожник: Hongqi вручает первую модель за имя

Китайский автопроизводитель Hongqi, известный созданием автомобилей класса люкс, готовится представить публике свой первый премиальный внедорожник. Компания решила сделать выбор имени для новой модели по-настоящему народным делом, доверив этот важный шаг широкой аудитории.

Народное голосование и приз за имя: внедорожник в подарок

Презентация новой модели состоялась этой весной в рамках Шанхайского автосалона. Одновременно стартовала масштабная акция, в ходе которой все желающие могли предложить свои варианты названия для будущего внедорожника. Инициатива вызвала огромный интерес: за короткое время было получено более 67 000 вариантов.

Из этого внушительного числа идей специалисты Hongqi выбрали десять финалистов, которые войдут в финальный список. Теперь последнее слово остается за поклонниками бренда: с 8 по 31 октября 2025 года пройдет открытое голосование, где любой желающий сможет повлиять на судьбу нового автомобиля.

Победителю конкурса достанется не только слава, но и ценный приз — первый серийный экземпляр внедорожника будет вручен тому, чье имя окажется выбрано для модели.

Что скрывается под брутальным экстерьером

Новый внедорожник Hongqi отличается строгим, агрессивным дизайном. В оформлении кузова прослеживаются мотивы древней архитектуры, что придает автомобилю характерные массивные формы и выразительные детали. Такой внедорожник точно не останется незамеченным на дороге.

Под капотом новинки установлен фирменный четырехцилиндровый двигатель с системой векторного управления. Максимальный крутящий момент достигает 1850 Н*м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за четыре секунды — впечатляющий результат для автомобилей этого сегмента.

Автомобиль построен на несущем кузове, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Для уверенного движения по бездорожью модель оснащается сразу тремя блокировками дифференциала, что гарантирует отличную проходимость. Официальный дебют внедорожника состоится в следующем году.

Источник и фото: dzen.ru.