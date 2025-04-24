GAC из Китая представил электрический беспилотный автомобиль уровня L4

Китайские инженеры порадовали общественность своим новым проектом - на днях была представлена инновационная разработка в сфере автомобилестроения от компаний GAC Aion и DiDi Autonomous Driving. Этот электромобиль, получивший название GAC L4, удивляет своими выдающимися характеристиками. Одной из самых важных является его автономная система управления, которая базируется на комплексе из 33 датчиков – на 65% больше, чем у среднестатистических автомобилей в данной области. Среди этих датчиков выделяется 10 лидарных блоков, включая четыре лидара дальнего действия, способных замечать объекты на расстоянии 200 метров, и шесть лидаров для обзора слепых зон с покрытием 360 градусов и обнаружением препятствий на 10-сантиметровом расстоянии.
Сообщается, что новая модель обладает уровнем автономного вождения четвертой степени. Этого удалось достичь благодаря обилию датчиков, камер и множественному обеспечению систем безопасности. Автомобиль имеет как алгоритмическое, так и программное и аппаратное резервирование. Система безопасности этого электромобиля основана на платформе GAC Aion, а также включает новые стандартные механизмы безопасности, разработанные специально для автоматизированного вождения уровня L4, обеспечивая многократное резервирование систем управления движением, торможения, связи и энергопитания.
Представители бренда отметили, что благодаря новым технологиям удалось значительно снизить издержки на разработку этой серийной машины, что позволит сохранить низкую конечную цену для потенциальных покупателей.
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