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Компания Zotye из Китая намерена вернуться на российский рынок

Китайский автопроизводитель Zotye, находящийся в трудной финансовой ситуации, возвращается на российский рынок и начинает поиск потенциальных партнеров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.11.2024, 10:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации портала «Китайские автомобили», компания готовится к возвращению на автомобильный рынок России.

Согласно сообщениям, первой моделью Zotye, которая появится на российском рынке, станет кроссовер T300. Планируется, что автомобиль будет предлагаться как с бензиновым, так и с электрическим двигателем. Отмечается, что у данной модели уже имеется пакет европейских сертификатов, что значительно упростит процесс сертификации в России. Несмотря на ликвидацию официальных представительств в Москве, официальный сайт Zotye в России продолжает функционировать.

Кроссовер Zotye T300 представляет собой компактный автомобиль с габаритами 4 405 х 1 830 х 1 640 мм и колесной базой 2 610 мм. Покупателям будет доступен выбор между двумя типами двигателей. Первый - бензиновый объемом 1,5 литра и мощностью 112 л.с. (совместим с вариатором или механической коробкой передач), второй - электрический двигатель мощностью 129 л.с.

Автомобиль оснащен панорамным люком с электроприводом, камерами кругового обзора. В салоне присутствует 8-дюймовый сенсорный экран с навигацией, голосовым управлением и возможностью подключения к смартфону. Также предусмотрена беспроводная зарядка. Руль автомобиля выполнен из кожи и оборудован 10 клавишами для управления различными функциями.

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