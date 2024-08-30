Компания Jaecoo из Китая представила новый небольшой кроссовер

Новый кроссовер J5 компании Jaecoo находится на дорожных испытаниях. Странные изображения автомобиля в камуфляже были предоставлены пресс-службой Jaecoo в редакцию «Автоновостей дня».

Jaecoo J5 на тестах. Фото Jaecoo Фото: Автоновости Дня

Производитель отмечает, что новый J5 даже в камуфляже имеет изящный силуэт, характерный для Jaecoo. Жесткие геометрические формы подчеркивают его силу и брутальность, что является традицией для других моделей бренда.

Jaecoo J5 на тестах. Фото Jaecoo Фото: Автоновости Дня

Jaecoo J5 обещает привнести в мир автомобилей нечто особенное. Внешний вид J5 притягивает внимание своей монументальностью и своеобразием оптики, которая повторяет линии кузова.

Даже с виду замаскированная задняя часть J5 выделяется сложной структурой фонарей. Очертания задней части автомобиля органично переходят в боковую линию, создавая единую гармоничную картину. Это демонстрирует новую эстетическую концепцию Jaecoo под названием «Вдохновение природы».

Jaecoo J5 на тестах. Фото Jaecoo Фото: Автоновости Дня

Пока не раскрываются подробности о технических характеристиках нового J5 от Jaecoo, но обещают, что автомобиль получит самые передовые разработки. Помимо стандартного бензинового двигателя, будут предлагаться различные силовые установки, включая гибридные. Подробности о Jaecoo J5 будут раскрыты в четвертом квартале 2024 года.

Ранее стало известно, что Jaecoo J5 готовится к массовому производству. Недавно компания Jaecoo отметила ключевой момент — сборку кузова модели с названием Body in white («Белый кузов», или BIW), что является начальной фазой производства.