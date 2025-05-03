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Кими Антонелли: Грустно за то, как все сложилось.

Бывший лидер Кими Антонелли стартовал с поула в Майами, но уступил Оскару Пиастре и финишировал десятым после маневра Макса Ферстаппена на пит-лейне. Подробности гонки и комментарий гонщика.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 21:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли стартовал с первой позиции на Гран При Майами, но проиграл борьбу за лидерство в первом повороте своему сопернику Оскару Пиастре и откатился на четвертую строчку.

Во время остановки на смену шин у гонщика из команды Mercedes Кими не повезло: его зацепил Макс Ферстаппен, что помешал Антонелли свернуть к своей бригаде механиков. Это вынудило итальянца вернуться на пит-лейн на следующем круге для обязательной остановки.

Таким образом, вместо заветной победы, о которой мечтал Кими после успешного выступления в квалификации, он финишировал лишь десятым.

«Очень обидно, что всё сложилось именно так, потому что сегодня была уникальная возможность. Я раздосадован из-за того, что произошло на первом круге. Кажется, в стартовом рывке разрешено всё, что угодно. Ну что ж, теперь мы знаем об этом на будущее», - прокомментировал Кими Антонелли.

«Жаль, что гонка завершилась именно так, но отлично, что у нас есть ещё одна сессия квалификации сегодня, где мы сможем реабилитироваться», - добавил пилот.

Источник

Андреа Кими Антонелли (44)Mercedes (293)

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