Кими Антонелли возглавил утреннюю сессию в субботу

Погода на автодроме стабильная — ясно и сухо, температура воздуха составляет +16°C, а асфальт прогрелся до 36–38°C.
Пятничная программа свободных заездов на трассе в этот раз прошла гораздо спокойнее, чем в прошлом году: гонщики избежали серьезных аварий и возгораний на обочинах. Тем не менее, технические сложности не обошли стороной практически ни одну команду.
В McLaren неприятности коснулись действующего чемпиона Ландо Норриса. Пилот потерял значительное количество времени на пятничной сессии, а в субботу утром его машина не смогла сразу выехать на трассу — команде пришлось заменить аккумулятор. Причиной стала неудачная замена батареи: установленная накануне новая батарея вышла из строя из-за программного сбоя. В результате Ландо использовал уже третью батарею из трех разрешенных на сезон.
Гонщики начали тренировку на шинах Medium и Soft, постепенно переходя исключительно на Soft с расчетом на подготовку к завтрашней квалификации. Напомним, что хорошая стартовая позиция на автодроме Сузука играет ключевую роль.
Во время сессии Серхио Перес заблокировал колеса перед финальной шиканой и оказался в гравийной ловушке, однако сумел вернуться на трассу. Пиаcтри, прогревая резину, помешал кругу Нико Хюлкенберга — этот инцидент судьи планируют рассмотреть после завершения тренировки. Оливер Бёрман развернулся на выходе из 14-го поворота, после чего отправился в боксы на диагностику, но вскоре вернулся на трек. Лиам Лоусон и Шарль Леклер также выезжали за пределы трассы, однако их автомобили повреждений не получили.
Лучшее время показал победитель предыдущего Гран При Кими Антонелли. Он преодолел круг за 1:29.362.
Результаты третьей части свободных заездов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|1:29.362
|18
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|1:29.616
|+0.254
|18
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:30.229
|+0.867
|20
|4. О.Пиастри
|McLaren
|1:30.364
|+1.002
|19
|5. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:30.383
|+1.021
|23
|6. Л.Норрис
|McLaren
|1:30.600
|+1.238
|13
|7. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:30.658
|+1.296
|21
|8. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:30.910
|+1.548
|22
|9. Г.Бортолето
|Audi
|1:31.000
|+1.638
|21
|10. П.Гасли
|Alpine
|1:31.082
|+1.720
|20
|11. А.Хаджар
|Red Bull
|1:31.094
|+1.732
|21
|12. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:31.097
|+1.735
|21
|13. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:31.288
|+1.926
|17
|14. Э.Окон
|Haas
|1:31.326
|+1.964
|22
|15. О.Берман
|Haas
|1:31.558
|+2.196
|18
|16. А.Элбон
|Williams
|1:31.733
|+2.371
|20
|17. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:31.759
|+2.397
|25
|18. К.Сайнс
|Williams
|1:31.829
|+2.467
|26
|19. В.Боттас
|Cadillac
|1:32.503
|+3.141
|20
|20. С.Перес
|Cadillac
|1:32.540
|+3.178
|18
|21. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:33.485
|+4.123
|19
|22. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:33.529
|+4.167
|14