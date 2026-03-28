Кими Антонелли возглавил утреннюю сессию в субботу

Погода на автодроме стабильная — ясно и сухо, температура воздуха составляет +16°C, а асфальт прогрелся до 36–38°C.

Пятничная программа свободных заездов на трассе в этот раз прошла гораздо спокойнее, чем в прошлом году: гонщики избежали серьезных аварий и возгораний на обочинах. Тем не менее, технические сложности не обошли стороной практически ни одну команду.

В McLaren неприятности коснулись действующего чемпиона Ландо Норриса. Пилот потерял значительное количество времени на пятничной сессии, а в субботу утром его машина не смогла сразу выехать на трассу — команде пришлось заменить аккумулятор. Причиной стала неудачная замена батареи: установленная накануне новая батарея вышла из строя из-за программного сбоя. В результате Ландо использовал уже третью батарею из трех разрешенных на сезон.

Гонщики начали тренировку на шинах Medium и Soft, постепенно переходя исключительно на Soft с расчетом на подготовку к завтрашней квалификации. Напомним, что хорошая стартовая позиция на автодроме Сузука играет ключевую роль.

Во время сессии Серхио Перес заблокировал колеса перед финальной шиканой и оказался в гравийной ловушке, однако сумел вернуться на трассу. Пиаcтри, прогревая резину, помешал кругу Нико Хюлкенберга — этот инцидент судьи планируют рассмотреть после завершения тренировки. Оливер Бёрман развернулся на выходе из 14-го поворота, после чего отправился в боксы на диагностику, но вскоре вернулся на трек. Лиам Лоусон и Шарль Леклер также выезжали за пределы трассы, однако их автомобили повреждений не получили.

Лучшее время показал победитель предыдущего Гран При Кими Антонелли. Он преодолел круг за 1:29.362.

