Кими Антонелли возглавил утреннюю сессию в субботу

Свободные заезды Формулы 1 в Сузуке: Антонелли быстрее всех, у Норриса замена батареи, Mercedes лидирует, McLaren и Ferrari в топ-5.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.03.2026, 06:41·3 мин
Фото: F1news.ru

Погода на автодроме стабильная — ясно и сухо, температура воздуха составляет +16°C, а асфальт прогрелся до 36–38°C.

Пятничная программа свободных заездов на трассе в этот раз прошла гораздо спокойнее, чем в прошлом году: гонщики избежали серьезных аварий и возгораний на обочинах. Тем не менее, технические сложности не обошли стороной практически ни одну команду.

В McLaren неприятности коснулись действующего чемпиона Ландо Норриса. Пилот потерял значительное количество времени на пятничной сессии, а в субботу утром его машина не смогла сразу выехать на трассу — команде пришлось заменить аккумулятор. Причиной стала неудачная замена батареи: установленная накануне новая батарея вышла из строя из-за программного сбоя. В результате Ландо использовал уже третью батарею из трех разрешенных на сезон.

Гонщики начали тренировку на шинах Medium и Soft, постепенно переходя исключительно на Soft с расчетом на подготовку к завтрашней квалификации. Напомним, что хорошая стартовая позиция на автодроме Сузука играет ключевую роль.

Во время сессии Серхио Перес заблокировал колеса перед финальной шиканой и оказался в гравийной ловушке, однако сумел вернуться на трассу. Пиаcтри, прогревая резину, помешал кругу Нико Хюлкенберга — этот инцидент судьи планируют рассмотреть после завершения тренировки. Оливер Бёрман развернулся на выходе из 14-го поворота, после чего отправился в боксы на диагностику, но вскоре вернулся на трек. Лиам Лоусон и Шарль Леклер также выезжали за пределы трассы, однако их автомобили повреждений не получили.

Лучшее время показал победитель предыдущего Гран При Кими Антонелли. Он преодолел круг за 1:29.362.

Результаты третьей части свободных заездов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. К.АнтонеллиMercedes1:29.36218
2. Д.РасселлMercedes1:29.616+0.25418
3. Ш.ЛеклерFerrari1:30.229+0.86720
4. О.ПиастриMcLaren1:30.364+1.00219
5. Л.ХэмилтонFerrari1:30.383+1.02123
6. Л.НоррисMcLaren1:30.600+1.23813
7. Н.ХюлкенбергAudi1:30.658+1.29621
8. М.ФерстаппенRed Bull1:30.910+1.54822
9. Г.БортолетоAudi1:31.000+1.63821
10. П.ГаслиAlpine1:31.082+1.72020
11. А.ХаджарRed Bull1:31.094+1.73221
12. Л.ЛоусонRacing Bulls1:31.097+1.73521
13. А.ЛиндбладRacing Bulls1:31.288+1.92617
14. Э.ОконHaas1:31.326+1.96422
15. О.БерманHaas1:31.558+2.19618
16. А.ЭлбонWilliams1:31.733+2.37120
17. Ф.КолапинтоAlpine1:31.759+2.39725
18. К.СайнсWilliams1:31.829+2.46726
19. В.БоттасCadillac1:32.503+3.14120
20. С.ПересCadillac1:32.540+3.17818
21. Л.СтроллAston Martin1:33.485+4.12319
22. Ф.АлонсоAston Martin1:33.529+4.16714

Источник

