Электрический грузовик Kia замечен во время испытаний в Америке

Немного больше года назад Kia объявила планы запустить два электрических грузовика к 2027 году. Один из них, кажется, был замечен во время испытаний в Калифорнии, покрытый громоздким камуфляжем. Это не недавно анонсированный Tasman, поскольку он выглядит иначе и будет иметь двигатель внутреннего сгорания, по крайней мере, изначально. Очевидно, что мы имеем дело с опытным образцом, поскольку в нем используются детали из других моделей.

Хотя сильно маскированный, мы замечаем, что у грузовика есть фары и зеркала EV9, а также задние фонари Hyundai Santa Cruz. Стойки для боковых зеркал установлены немного ниже на дверях, в то время как на Tasman они находятся у основания A-стоек. Еще одно отличие, которое мы можем заметить, - это округлые арки колес вместо более угловатого дизайна Tasman. Кроме того, у этого таинственного электрического грузовика кажется, что есть врезные дверные ручки.

Оба грузовика имеют кузов двойной кабины с относительно небольшими кузовами для груза и шестигранным крепежом колес. Подобно недавно замеченному в Соединенных Штатах Tasman, эта электрическая пикап носит мичиганские номера. Что еще? Оранжевые маркеры на боковых фарах указывают на то, что у нас американский вариант. Похоже, что у него есть синий передний бампер в стиле EV9, но весь грузовик серый, за исключением белых зеркал и красных чехлов для буксировочного крюка.

Поскольку это, по-видимому, опытный образец, запуск на рынок не предвидится до 2026 года. Неясно, является ли это грузовиком-версией EV9 или отдельной моделью. Tasman, который выйдет на рынок в следующем году в некоторых регионах с турбодизельным двигателем, будет построен на рамной платформе. Несколько недель назад Kia выпустила видео о том, как она проектирует автомобили. В один момент под красным покрывалом были спрятаны несколько пикапов, как видно ниже.

Когда было сделано объявление в марте 2022 года о двух электрических грузовиках, Kia заявила, что один будет "посвященной" моделью, а другой - "стратегическим" автомобилем для развивающихся рынков. Tasman, вероятно, относится ко второму, поскольку ожидается, что позднее в этом десятилетии последует электрическая модификация. Загадкой остается то, что Kia тестирует Tasman в США, хотя пока не было подтверждено его появление в Северной Америке, по крайней мере пока.

Как бы то ни было, похоже, что Kia планирует запустить по крайней мере один грузовик в Северной Америке в ближайшие годы. В идеале, его будут производить здесь. В противном случае ему придется столкнуться с "куриной пошлиной" - тарифом в 25 процентов на импортированные легкие грузовики с 1964 года.

Если он будет производиться в другом месте, он не будет иметь права на налоговый кредит в размере 7500 долларов для тех, кто покупает его напрямую, а не арендует. EV9 будет выпускаться на заводе Kia в Уэст-Пойнт, штат Джорджия, начиная с этого месяца, что означает, что он будет иметь право на полную скидку. Однако это не произойдет сразу. Налоговый кредит должен начать действовать в какой-то момент в следующем году, когда батарейный блок будет производиться на заводе в Саванне, штат Джорджия.