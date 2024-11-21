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Кевин Магнуссен планирует оставаться в Haas до 2025 года

За три этапа до завершения сезона Haas удерживает седьмую строчку в общем зачёте, отставая на три очка от Alpine. Кевин Магнуссен убежден, что его гонщикам по силам обойти соперников на оставшихся гонках.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.11.2024, 08:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

За три этапа до завершения сезона Haas удерживает седьмую строчку в общем зачёте, отставая на три очка от Alpine. Кевин Магнуссен убежден, что его гонщикам по силам обойти соперников на оставшихся гонках.

«Мы не можем расслабляться, особенно после того, как Alpine опередили нас. Наш болид демонстрирует отличную скорость, и команда стабильно набирает очки. Проблемы у Aston Martin также играют в нашу пользу, и впереди нас ждет ещё много возможностей для заработка очков», - отметил Магнуссен.

На данный момент борьба за шестое место в общем зачёте разворачивается между тремя командами. Для Haas важно финишировать либо шестыми, либо восьмыми. Это позволит команде укрепить свои позиции в Кубке конструкторов, что является приоритетной задачей.

«Все обновления, которые мы внедряли в этом сезоне, давали свои плоды. Мы улучшили скорость на один круг, повысили управляемость и оптимизировали работу с покрышками. Нововведения расширили рабочий диапазон машины, что свидетельствует о качественной работе коллектива», - подытожил гонщик.

Отвечая на вопрос о своих планах на 2025 год, Кевин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Haas, но уже не в статусе основного пилота.

«Я понимаю, что мой выступления в следующем сезоне не состоятся, и я готов к этому. Каждая гонка приносит мне новый опыт и удовольствие. Мы обсуждаем с командой возможность дальнейшего сотрудничества в другой роли. Мне интересно, чем могу быть полезен команде, и мы исследуем этот вопрос», - поделился своими мыслями Магнуссен.

Источник

Кевин Магнуссен (66)Haas F1 Team (126)

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