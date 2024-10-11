Каждый третий житель России приобретает автомобиль, ориентируясь на его внешний вид

На работе форума автобизнеса «CarX – 2024», организованного агентством «АВТОСТАТ», было объявлено, что основное внимание было уделено анализу потребительских предпочтений. По результатам совместных исследований с проектом DRIVE2.RU, агентство представило данные компании Ipsos, которыми поделилась директор департамента регулярных и синдикативных исследований Мария Лучина.

Мария Лучина отметила, что согласно их исследованиям, сегодня 39% россиян старше 18 лет являются водителями автомобилей, будь то личный или служебный. Интересно, что 78% из этой категории людей наслаждаются вождением, а 45% даже считают свой автомобиль вторым домом. Тенденция к предпочтению азиатских брендов заметна среди женщин, молодежи, а также среди людей с высоким и выше среднего уровнями дохода.

Однако, по мнению Марии Лучиной, ярлык «Сделано в Китае» пока еще вызывает ассоциации с низким качеством (под этим утверждением подписываются 39% россиян с доходами среднего и ниже уровня). Тем не менее, уже 18% опрошенных начинают ассоциировать такие товары с надежностью и высоким качеством.

Азиатские автомобильные марки привлекают россиян своей инновационностью, в то время как западные бренды пользуются популярностью во всех аспектах, кроме цены. Российские автолюбители отдают предпочтение местным маркам из-за более привлекательной ценовой политики. Важно отметить, что все больше покупателей выбирают автомобиль исходя из внешнего вида. Если в 2021 году этот фактор играл роль лишь у 28% покупателей, то в 2024 году данная цифра выросла до 32% (почти треть всех).

По-прежнему увеличивается число женщин-водителей. Немного снизилась доля водителей в возрастной группе от 25 до 40 лет, в то время как количество водителей старше 40 лет выросло. Говоря о предпочтениях в медиа, Мария Лучина подчеркнула, что, согласно опросам, 73% российских водителей смотрят телевизор хотя бы раз в неделю. 64% людей не пропускают радиопрограммы (как минимум раз в неделю), в то время как 31% водителей регулярно читают прессу. Одним из популярных журналов среди этой аудитории является издание «За рулем».

Интересно, что 96% водителей признались, что пользуются интернетом, проводя в онлайне в среднем около 4 часов в день. В основном они посещают поисковые системы, пользуются электронной почтой и социальными сетями. Согласно статистике, 34% российских водителей заходят на автомобильные веб-ресурсы, причем большинство из них – молодые мужчины.