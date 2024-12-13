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Продажи автомобилей на казахстанском рынке второй месяц подряд превышают отметку в 20 тысяч единиц.

По данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза», за ноябрь 2024 года в Казахстане было продано 20 984 новых легковых и коммерческих автомобиля. Этот показатель на 10,7% превышает результат за аналогичный период предыдущего года.
РедакцияР
Редакция
13.12.2024, 11:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза», за ноябрь 2024 года в Казахстане было продано 20 984 новых легковых и коммерческих автомобиля. Этот показатель на 10,7% превышает результат за аналогичный период предыдущего года.

Автомобильный рынок Казахстана второй месяц подряд стабильно держится выше 20 тысяч единиц. В октябре было реализовано 21 491 автомобиль, что стало рекордом продаж в текущем году.

Согласно отчету, бренд Chevrolet сохраняет лидерство среди наиболее популярных марок в стране. В ноябре было продано 4 418 автомобилей данного производителя. Hyundai занимает второе место в рейтинге с результатом в 3 829 проданных машин. На третьем месте – Kia, у которого было продано 1 617 автомобилей. Пятёрку лидеров замыкают китайские бренды Chery и Haval, реализовавшие 1 515 и 1 451 машин соответственно.

Что касается наиболее востребованных моделей в ноябре 2024 года, здесь лидируют Chevrolet Cobalt (4 159 шт.), Hyundai Tucson (1 843 шт.) и впервые в этом списке - Haval M6 (727 шт.).

Суммарно за 11 месяцев текущего года было продано 179 628 новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане. Этот показатель на 2,6% превышает результат за период с января по ноябрь 2023 года.

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Легковые автомобили (153)Продажи (329)Грузовые автомобили (42)Haval (113)Автобусы (33)Модели-лидеры (67)Марки-лидеры (77)Казахстан (9)Chery (127)Hyundai (189)Kia (177)Легкие коммерческие автомобили (54)Chevrolet (71)Haval m6 (11)Chevrolet Cobalt (1)Hyundai Tucson (1)

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