Продажи автомобилей на казахстанском рынке второй месяц подряд превышают отметку в 20 тысяч единиц.

По данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза», за ноябрь 2024 года в Казахстане было продано 20 984 новых легковых и коммерческих автомобиля. Этот показатель на 10,7% превышает результат за аналогичный период предыдущего года.

Автомобильный рынок Казахстана второй месяц подряд стабильно держится выше 20 тысяч единиц. В октябре было реализовано 21 491 автомобиль, что стало рекордом продаж в текущем году.

Согласно отчету, бренд Chevrolet сохраняет лидерство среди наиболее популярных марок в стране. В ноябре было продано 4 418 автомобилей данного производителя. Hyundai занимает второе место в рейтинге с результатом в 3 829 проданных машин. На третьем месте – Kia, у которого было продано 1 617 автомобилей. Пятёрку лидеров замыкают китайские бренды Chery и Haval, реализовавшие 1 515 и 1 451 машин соответственно.

Что касается наиболее востребованных моделей в ноябре 2024 года, здесь лидируют Chevrolet Cobalt (4 159 шт.), Hyundai Tucson (1 843 шт.) и впервые в этом списке - Haval M6 (727 шт.).

Суммарно за 11 месяцев текущего года было продано 179 628 новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане. Этот показатель на 2,6% превышает результат за период с января по ноябрь 2023 года.