Рынок автомобилей в Казахстане увеличился на 36% в апреле

Апрель 2025 года оказался успешным для автомобильного рынка Казахстана. Согласно данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза» (КАО), в этом месяце было реализовано 19 247 новых легковых и коммерческих автомобилей. Этот показатель превысил прошлогодние данные на 35,9%.

Эксперты отмечают, что важным является укрепление позиций автомобилей отечественного производства. Доля казахстанских автомобилей на рынке в апреле достигла отметки в 64,61%. Это способствует обновлению автопарка страны и поддерживает устойчивый рост автомобильной отрасли в целом.

Лидером автомобильного рынка Казахстана по-прежнему остается Hyundai. В апреле этого года было реализовано 4 393 автомобиля этой марки, что на 44,4% выше, чем год назад. На втором месте расположился Chevrolet, увеличивший объем продаж на 84,5% до 2 725 машин. Замыкает тройку лидеров Kia со сбытом в 2 207 экземпляров (+25,2%).

Chery поднялся на четвертую строчку, реализовав 1 434 автомобиля (+38,8%). Закрывает пятерку Jetour, чьи дилеры продали 1 368 машин (+114,8%) в апреле.

Если говорить о результативности за первые четыре месяца 2025 года, то в Казахстане было продано 66 090 новых автомобилей. Это на 23,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.