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Кайл Ларсон уверен, что превосходит Макса Ферстаппена

Слова чемпиона NASCAR, Кайла Ларсона, вызвали бурю эмоций в автоспортивном мире. В интервью FloRacing Ларсон заявил, что он считает себя лучшим гонщиком по сравнению с чемпионом Формулы 1 Максом Ферстаппеном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.08.2024, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Слова чемпиона NASCAR, Кайла Ларсона, вызвали бурю эмоций в автоспортивном мире. В интервью FloRacing Ларсон заявил, что он считает себя лучшим гонщиком по сравнению с чемпионом Формулы 1 Максом Ферстаппеном.

По мнению Ларсона, его универсальность делает его превосходящим в гонках. Он отметил, что Ферстаппен не смог бы победить в гонках на Sprint Car в Ноксвилле, Chili Bowl или в кубковой гонке в Бристоле.

Хотя Ларсон считает, что возможно не смог бы выиграть в Монако в гонке Формулы 1, он утверждает, что у него больше шансов на успешное выступление в других сериях за счет своей универсальности. Ларсон уверен в своем превосходстве: «Я знаю, что лучше его, поэтому чувствую спокойствие и уверенность».

Заявив, что, возможно, он не смог бы победить в IndyCar с открытыми колесами или в Формуле 1, поскольку это разные дисциплины, Ларсон утверждает, что во всех остальных сериях гоночного спорта он одолел бы Ферстаппена. «Можете это процитировать», - заключил Ларсон слова своего вызова.

Источник

Макс Ферстаппен (99)

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