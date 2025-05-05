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Карлос Сайнс и Пьер Гасли вызваны к комиссару за нарушения на трассе

Спортсмены вызваны к стюардам после Гран При Майами: расследуются возможные нарушения Сайнса и Гасли на трассе. Грозит лишение очков и штрафное время.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.05.2025, 01:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Майами стюарды приняли решение вызвать Карлоса Сайнса и Пьера Гасли на беседу. Гонщика команды Williams ожидают дальнейшие объяснения в связи с двумя потенциальными нарушениями.

Первое жалоба на Сайнса касается его несоблюдения предписанной скорости при маневрировании под жёлтыми флагами. Второе нарушение, приписываемое Карлосу, связано с инцидентом на последнем круге гонки, где в результате косяка на 17-м повороте произошло столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Как наказание за каждое из упомянутых правонарушений, Карлос Сайнс может получить штраф в виде добавочного времени к своему результату, что в свою очередь приведет к лишению двух заработанных очков.

Пьер Гасли, который финишировал на тринадцатой позиции, также приглашен к комиссии за то, что не снизил скорость как следовало в зоне действия жёлтых флагов.

Источник

FIA (197)Карлос Сайнс-младший (140)Пьер Гасли (75)Alpine F1 Team (155)Williams (192)

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