Карлос Сайнс и Пьер Гасли вызваны к комиссару за нарушения на трассе

После завершения Гран При Майами стюарды приняли решение вызвать Карлоса Сайнса и Пьера Гасли на беседу. Гонщика команды Williams ожидают дальнейшие объяснения в связи с двумя потенциальными нарушениями.

Первое жалоба на Сайнса касается его несоблюдения предписанной скорости при маневрировании под жёлтыми флагами. Второе нарушение, приписываемое Карлосу, связано с инцидентом на последнем круге гонки, где в результате косяка на 17-м повороте произошло столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Как наказание за каждое из упомянутых правонарушений, Карлос Сайнс может получить штраф в виде добавочного времени к своему результату, что в свою очередь приведет к лишению двух заработанных очков.

Пьер Гасли, который финишировал на тринадцатой позиции, также приглашен к комиссии за то, что не снизил скорость как следовало в зоне действия жёлтых флагов.