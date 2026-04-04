Карлос Сайнс: «Я ожидал, что прогресс Williams замедлится»

В межсезонье команда Williams рассматривалась экспертами как потенциальный претендент на успех, после того как в прошлом году Карлос Сайнс дважды поднимался на подиум, а коллектив из Гроува завершил чемпионат на пятой позиции в Кубке конструкторов. Многие ожидали, что раннее начало подготовки к новому сезону позволит Williams сделать значительный рывок, особенно в преддверии изменений в 2026 году.

Однако реальность оказалась далека от оптимистичных прогнозов. Уже в январе стало известно о том, что новое шасси FW48 не смогло успешно пройти краш-тесты с первой попытки. Эта неудача повлекла за собой цепь последствий: Williams пропустила первую серию тестов в Барселоне, а от запланированной на 3 февраля очной презентации машины на базе в Гроуве пришлось отказаться — авто показали лишь в онлайн-формате.

Перед началом тестов в Бахрейне инженерам удалось подготовить болид, однако возникла новая проблема — вес FW48 оказался примерно на 20 килограммов выше желаемого показателя. Подобный избыточный вес сложно устранить в сжатые сроки. При этом дело было не только в массе: эффективность шасси оставляла желать лучшего, а баланс машины вызывал вопросы. Даже силовая установка Mercedes, признанная одной из лучших в текущем сезоне, не сумела компенсировать технические недостатки.

Карлос Сайнс, комментируя ситуацию, отметил, что для него происходящее не стало полной неожиданностью.

«Конечно, это шок для меня, для всей команды, для Джеймса Ваулза, для наших инженеров, – цитирует Карлоса австрийское издание Motorsport Magazin. – Но я ещё в декабре-январе видел, что это надвигается и постарался как-то настроиться психологически, ведь в команде уже поговаривали, что мы отстаём от графика подготовки к сезону.

Я знал, что в какой-то момент прогресс Williams застопорится. Не все дороги, ведущие к успеху, будут прямыми. В прошлом году мы выступали на уровне, которому не соответствовали. Как выяснилось, команда даже в более сложном положении, чем мы сами считали. Ещё три или четыре месяца назад мы занимали 5-ю строчку в Кубке конструкторов, во второй половине чемпионата поднимались на подиум – команда набирала обороты, и у всех был уверенный настрой.

Можно сказать, иногда это мешает замечать допущенные ошибки – в спорте так бывает. Когда всё складывается неплохо, вы просто не отдаёте себе отчёта, что какие-то вещи делаете не совсем правильно. Но теперь команде потребуется такое качество, как упорство – мы должны понять, как действовать, чтобы отыграть отставание.

Критически важно в процессе его ликвидации избавиться от конструктивных недостатков FW48, добиться более высокого качества производства всех деталей, ведь всё это, вместе взятое, привело к избыточному весу шасси. Если мы справимся с вирусом, поразившим нашу команду, то сможем сделать значительный шаг вперёд и вернуться на более высокие позиции».