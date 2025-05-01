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Карлос Сайнс не удивлён отставанию Хэмилтона от Леклера

Новости Формулы-1: Сайнс и Хэмилтон уступают новым напарникам, но готовятся выйти на их уровень. Ожидаемые проблемы при смене команды и поиск собственного пути к успеху.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон, перешедшие в новые команды в этом сезоне, временно уступают своим новым партнёрам – Алексу Элбону и Шарлю Леклеру. Гонщик Williams, находясь в Майами, высказал мнение о том, что сложности, с которыми сталкиваются он сам и Хэмилтон в Ferrari, были предсказуемыми.

Карлос Сайнс отметил: «Меня не удивляет текущая ситуация. Я предвидел возникновение проблем, как у меня, так и у Льюиса. Нет ничего удивительного – это часть нашего спорта».

«Наши новые партнёры, Алекс и Шарль, отлично знакомы с особенностями своих команд. Они уже добиваются максимума от машины, и лишь можно либо приравняться к их уровню, либо показать немного лучший результат. Не стоит рассчитывать на мгновенное превосходство на десятые доли секунды, ведь они выжимают из болида всё возможное».

«При переходе в новую команду, как сам гонщик, так и окружающие, ждут момента, когда ты сравняешься с партнёром. Это требует времени. Нет никаких секретов – просто опыт позволяет им лучше понимать команду. Чем быстрее мы продвинемся, тем скорее сможем выйти на их уровень».

«Некоторым гонщикам требуется меньше времени, чтобы приспособиться, другим – больше. Льюис продемонстрировал великолепную выступление в Китае, однако сейчас возникли сложности. Как мне, так и ему, потребуется время, чтобы разобраться во всем».

Источник

Карлос Сайнс-младший (138)Ferrari (341)Льюис Хэмилтон (135)Williams (189)

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