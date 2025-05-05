Главная Новости FIA Предупреждение получили Карлос Сайнс и Пьер Гасли
Новости

Предупреждение получили Карлос Сайнс и Пьер Гасли

Жёлтые флаги в Майами: Сайнс и Гасли не снизили скорость, но избежали наказания стюардов. Гонщики остались на своих позициях в итоговом зачете.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.05.2025, 04:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Инцидент с Карлосом Сайнсом и Пьером Гасли на трассе в Майами получил развитие после вмешательства стюардов. По информации, полученной от представителей команд и видеозаписей, было установлено, что оба гонщика не снизили скорость при виде жёлтых флагов.

Однако, стоит отметить, что жёлтые флаги были показаны только на одном посту маршалов и сливались с фоном трассы, что могло затруднить их видимость для гонщиков. Более того, на трассе стояла остановившаяся машина, которую гонщики также не заметили.

После бесед с командами и осведомления о жёлтых флагах от оных, Карлос Сайнс и Пьер Гасли моментально сбросили скорость своих болидов.

Несмотря на выявленные нарушения, стюарды приняли решение ограничиться предупреждением для обоих гонщиков. В итоге, позиции Сайнса и Гасли в финишном протоколе остались неизменными.

Источник

FIA (199)Карлос Сайнс-младший (142)Пьер Гасли (76)Alpine F1 Team (156)Williams (194)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация