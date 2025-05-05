Предупреждение получили Карлос Сайнс и Пьер Гасли

Инцидент с Карлосом Сайнсом и Пьером Гасли на трассе в Майами получил развитие после вмешательства стюардов. По информации, полученной от представителей команд и видеозаписей, было установлено, что оба гонщика не снизили скорость при виде жёлтых флагов.

Однако, стоит отметить, что жёлтые флаги были показаны только на одном посту маршалов и сливались с фоном трассы, что могло затруднить их видимость для гонщиков. Более того, на трассе стояла остановившаяся машина, которую гонщики также не заметили.

После бесед с командами и осведомления о жёлтых флагах от оных, Карлос Сайнс и Пьер Гасли моментально сбросили скорость своих болидов.

Несмотря на выявленные нарушения, стюарды приняли решение ограничиться предупреждением для обоих гонщиков. В итоге, позиции Сайнса и Гасли в финишном протоколе остались неизменными.