Калле Рованпера меняет ралли на кольцевые гонки

Двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованпера объявил о завершении выступлений в ралли по окончании текущего сезона. Финский пилот команды Toyota планирует сосредоточиться на карьере в кольцевых гонках.

В официальном заявлении Калле Рованпера сообщил, что в 2026 году дебютирует в японской серии Super Formula, а в 2027-м намерен перейти в Формулу 2. Он отметил, что решение было непростым, однако давно вынашивал такую мысль.

«Для своего возраста я уже многого достиг в ралли, поэтому начал изучать, какие ещё возможности у меня могут быть, и какие вызовы я готов принять», — говорится в заявлении Рованперы. Он подчеркнул, что поддержка Toyota Gazoo Racing была важна при принятии решения и позволит ему сделать первые шаги в Super Formula.

Гонщик отметил, что переход в новую дисциплину станет серьёзным испытанием, учитывая его опыт в ралли, однако он с энтузиазмом ждет начала нового этапа. Вместе с командой уже составлен подробный план подготовки, цель которого — добиться максимальных результатов на новом поприще.

В интервью изданию DirtFish Рованпера поделился планами на ближайшие два сезона и допустил возможность дальнейшего продвижения в мировом автоспорте: «Я знаю, что буду выступать в Super Formula, а затем мы будем работать над следующим шагом, которым должна стать Формула 2. После этого посмотрим, как пойдёт».

Также финский гонщик отметил, что выступления на высшем уровне остаются его приоритетом. При этом он подчеркнул, что Формула 1 является вершиной автоспорта, однако существуют и другие престижные серии и события в мире кольцевых гонок.

На данный момент, за три этапа до завершения сезона WRC, Калле Рованпера занимает третью позицию в личном зачёте. В текущем году спортсмен одержал победы на ралли Канарских островов и ралли Финляндии.