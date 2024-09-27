Главная Новости Китайские автомобили Перспективы нового бренда KNEWSTAR: что нас ждёт?
Новости

Перспективы нового бренда KNEWSTAR: что нас ждёт?

Согласно мнению руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, модельный ряд Geely начинает делиться между двумя марками - Belgee и KNEWSTAR.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.09.2024, 09:31·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно мнению руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, модельный ряд Geely начинает делиться между двумя марками - Belgee и KNEWSTAR. Предположительно, такая реструктуризация проводится для минимизации рисков в случае введения дополнительных санкций.

Автомобили массового сегмента переходят в Belgee, в то время как более дорогие модели сосредотачиваются под маркой KNEWSTAR. Стратегия Geely, вероятно, направлена на обезопасивание от серьезных санкционных угроз со стороны материнской компании.

Особый интерес вызывает модель KNEWSTAR 001, которая по сути является модификацией Geely Tugella. Ожидается, что объем продаж данной модели составит от 1 до 2 тысяч автомобилей ежемесячно. KNEWSTAR 001 имеет немного прямых конкурентов в сегменте фастбек-кроссоверов, что делает ее уникальным предложением на российском рынке. Среди потенциальных конкурентов выделяются более крупные модели EXEED RX и Changan CS85 Coupe.

Эксперт прогнозирует, что в будущем линейка моделей KNEWSTAR будет включать в себя компактные и среднеразмерные кроссоверы, а также седаны. Среди наиболее вероятных кандидатов на российском рынке - модели Atlas, Monjaro и Preface, которые уже продаются. Целевая аудитория марки KNEWSTAR совпадает с текущими владельцами автомобилей Geely на платформе CMA, в основном это представители среднего класса, проживающие в крупных городах.

Напомним, что китайский автопроизводитель KNEWSTAR официально дебютировал на российском рынке 19 сентября. На данный момент в линейке марки представлена только одна модель - спортивный купе-кроссовер KNEWSTAR 001.

Источник

Китайские автомобили (318)Новинки (317)Suv (59)Кроссоверы (86)Дилеры (49)Knewstar (3)Knewstar 001 (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация