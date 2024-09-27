Перспективы нового бренда KNEWSTAR: что нас ждёт?

Согласно мнению руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR Александра Ковалева, модельный ряд Geely начинает делиться между двумя марками - Belgee и KNEWSTAR. Предположительно, такая реструктуризация проводится для минимизации рисков в случае введения дополнительных санкций.

Автомобили массового сегмента переходят в Belgee, в то время как более дорогие модели сосредотачиваются под маркой KNEWSTAR. Стратегия Geely, вероятно, направлена на обезопасивание от серьезных санкционных угроз со стороны материнской компании.

Особый интерес вызывает модель KNEWSTAR 001, которая по сути является модификацией Geely Tugella. Ожидается, что объем продаж данной модели составит от 1 до 2 тысяч автомобилей ежемесячно. KNEWSTAR 001 имеет немного прямых конкурентов в сегменте фастбек-кроссоверов, что делает ее уникальным предложением на российском рынке. Среди потенциальных конкурентов выделяются более крупные модели EXEED RX и Changan CS85 Coupe.

Эксперт прогнозирует, что в будущем линейка моделей KNEWSTAR будет включать в себя компактные и среднеразмерные кроссоверы, а также седаны. Среди наиболее вероятных кандидатов на российском рынке - модели Atlas, Monjaro и Preface, которые уже продаются. Целевая аудитория марки KNEWSTAR совпадает с текущими владельцами автомобилей Geely на платформе CMA, в основном это представители среднего класса, проживающие в крупных городах.

Напомним, что китайский автопроизводитель KNEWSTAR официально дебютировал на российском рынке 19 сентября. На данный момент в линейке марки представлена только одна модель - спортивный купе-кроссовер KNEWSTAR 001.