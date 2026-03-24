Перспективы выхода электрокроссовера GAC Aion V на российский рынок

На российском рынке готовится к выходу новый электрический кроссовер GAC Aion V, который, по мнению экспертов, может столкнуться с трудностями в части спроса. Как отметила директор по маркетингу компании «КВАЗАР» Ирина Герасимова в беседе с агентством «АВТОСТАТ», подобные переднеприводные электромобили пока не нашли широкой аудитории среди отечественных автолюбителей.

Ирина Герасимова подчеркнула, что аналогичные проекты, такие как ORA 03 и Skywell ET5, не получили признания у российских покупателей. Она объяснила это тем, что продукт остается малопонятным для большинства автомобилистов, а целевая аудитория таких электрокаров пока весьма ограничена. Дополнительным препятствием для распространения электротранспорта, по ее словам, становится постоянное увеличение утилизационного сбора.

Эксперт также выразила мнение, что основным вызовом для GAC Aion V станет не конкуренция с другими моделями, а специфика самого российского рынка. Среди соперников новой модели она выделила электрический кроссовер Geely EX5, который превосходит по динамическим характеристикам, однако GAC Aion V выигрывает за счет большей емкости батареи. Итоговый выбор, по словам Герасимовой, будет зависеть от ценовой политики производителей.

«Речь идет о ценовой категории от 4 миллионов рублей и выше. В этом сегменте покупатели чаще всего предпочитают выбирать максимально оснащенные версии автомобиля, даже если это требует дополнительных затрат. Поэтому можно ожидать, что наибольший интерес вызовет именно топовая комплектация Aion V», — прокомментировала Ирина Герасимова.

По оценке специалиста, продажи GAC Aion V, скорее всего, займут скромное место в структуре реализации электрокаров марки на российском рынке из-за указанных особенностей. Само решение бренда о запуске модели в России она считает неожиданным.

Напомним, старт продаж кроссовера GAC Aion V в России намечен на 2 апреля 2026 года. Новинка поступит к дилерам в двух версиях — EX и EX Premium, с ценой от 3 999 000 рублей с учетом специальных предложений.

Электрический кроссовер обладает следующими размерами: длина 4 605 мм, ширина 1 854 мм, высота 1 686 мм, колесная база — 2 775 мм. Объем багажника составляет 427 литров.

В основе модели лежит модульная платформа Aion Electric Platform (AEP 3.0), разработанная специально для современных электромобилей. GAC Aion V укомплектован передним электромотором мощностью 204 л.с. (150 кВт) и крутящим моментом 210 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Автомобиль комплектуется литий-железо-фосфатной батареей емкостью 75,26 кВтч, выполненной по фирменной технологии Magazine Battery 2.0. В режиме быстрой зарядки аккумулятор пополняет заряд с 10% до 80% за 24 минуты, а с 30% до 80% — за 16 минут. Заявленный запас хода составляет 580 км по циклу NEDC.

В список стандартных систем безопасности входят семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы контроля мертвых зон, удержания в полосе и предупреждения при движении назад. Оснащение также предусматривает камеры кругового обзора и парковочные датчики спереди и сзади.