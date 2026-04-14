Первый в истории электрический Bentley: детали и фотографии концепта

Компания Bentley официально объявила о подготовке к выпуску своей первой полностью электрической модели. Как сообщает портал 110km.ru, руководство бренда подтвердило, что стоимость нового электрокара будет сопоставима с ценой актуального Bentley Bentayga.

Президент и генеральный директор Bentley Майк Рокко подтвердил премьеру электромобиля на автосалоне в Нью-Йорке. Он отметил, что успех любой модели, независимо от типа двигателя, определяется тремя ключевыми факторами: правильно выбранной ценой, привлекательными условиями лизинга и тщательно просчитанными объемами продаж. Именно поэтому компания не планирует завышать стоимость своего первого электрического внедорожника, учитывая ошибки других производителей.

Пока технические характеристики нового электрического SUV остаются засекреченными. Известно лишь, что он окажется компактнее Bentley Bentayga и будет ориентирован преимущественно на городскую эксплуатацию. Основой для автомобиля послужит платформа Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE), которая также используется для Porsche Cayenne Electric. Внешне модель будет напоминать концепт EXP 15 с выразительной массивной передней частью.

Официальная презентация новинки состоится в третьем квартале следующего года. При этом уже в этом году Bentley планирует продемонстрировать первое тизерное изображение модели широкой публике.

Известно, что закрытые показы электромобиля уже прошли в Майами и Лос-Анджелесе. По итогам презентаций 8 из 10 потенциальных покупателей выразили заинтересованность в приобретении новой модели. Также отмечается интерес со стороны европейских клиентов. Вместе с тем Майк Рокко подчеркнул, что коммерческий успех автомобиля будет во многом зависеть от его стоимости.

Автор: Алина Олешко