Чего ожидать от рынка новых автомобилей в 2026 году?

Прогноз авторынка России на 2026 год: эксперты Автостат анализируют влияние новых санкций, утильсбора и изменений НДС на продажи автомобилей.
Демид Поршнев
08.10.2025, 12:31·1 мин
Фото: Autostat.ru

До публикации итоговых данных за 2025 год остается почти три месяца, однако представители автомобильного бизнеса уже активно ищут прогнозы на 2026 год. Ситуация на рынке осложняется не только регулярным введением и ужесточением санкций, но и рядом новых государственных инициатив. В их числе — изменения в расчете утилизационного сбора, повышение ставки НДС, требования по локализации производства и другие меры.

Высокий уровень неопределенности, с которым сталкиваются участники рынка автомобилей в предстоящем году, требует всестороннего анализа влияния как негативных, так и позитивных факторов. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели детальную работу по изучению различных сценариев, чтобы представить свою профессиональную оценку происходящего.

Обобщенные выводы и прогнозы изложены в новом маркетинговом отчете «Прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2026 год». В документе традиционно представлен детальный анализ, актуальные цифры и три варианта развития событий: базовый, позитивный и негативный.

