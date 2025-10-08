Чего ожидать от рынка новых автомобилей в 2026 году?

До публикации итоговых данных за 2025 год остается почти три месяца, однако представители автомобильного бизнеса уже активно ищут прогнозы на 2026 год. Ситуация на рынке осложняется не только регулярным введением и ужесточением санкций, но и рядом новых государственных инициатив. В их числе — изменения в расчете утилизационного сбора, повышение ставки НДС, требования по локализации производства и другие меры.

Высокий уровень неопределенности, с которым сталкиваются участники рынка автомобилей в предстоящем году, требует всестороннего анализа влияния как негативных, так и позитивных факторов. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели детальную работу по изучению различных сценариев, чтобы представить свою профессиональную оценку происходящего.

Обобщенные выводы и прогнозы изложены в новом маркетинговом отчете «Прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2026 год». В документе традиционно представлен детальный анализ, актуальные цифры и три варианта развития событий: базовый, позитивный и негативный.