Законодательные инициативы, над которыми работает РОАД

По информации агентства «АВТОСТАТ», на середину июля 2024 года в России действовало 3911 официальных автодилеров. Среди них 2581 представляли китайские автомобильные бренды, что составляет 66% от общего числа. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на форуме автомобильного бизнеса «CarX – 2024», организованном агентством «АВТОСТАТ», поделился планами по внедрению законодательных инициатив на уровне государства.

Одним из ключевых предложений РОАД является законопроект, направленный на регулирование процесса продажи и обслуживания автотранспорта. Это изменение поможет сделать сделки с автомобилями более прозрачными. Планируется, что в законе будут прописаны условия продажи и технического обслуживания автомобилей, а также правила кредитования, продажи страховок и дополнительных услуг.

Кроме того, в планах стоит предложение о введении закона о запрете снижения показаний одометра. «Наша цель – продемонстрировать, что автодилеры выступают за честный бизнес», - подчеркнул Алексей Подщеколдин.

На текущий момент штрафы автодилеров, нарушающих законы, составляют 1% от стоимости автомобиля в день. Однако стандарты, утвержденные более двадцать лет назад, в период высокой инфляции, требуют пересмотра, по мнению главы РОАД.