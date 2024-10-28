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Особенности выбора масел для двигателей корейских автомобилей: рекомендации экспертов

За последние десять лет корейские автомобили покидают российский рынок, уступая место китайским моделям.
РедакцияР
Редакция
28.10.2024, 07:31·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Если раньше они были популярны среди частных лиц и автопарков, включая такси, то сегодня их редко можно увидеть на дорогах, особенно в такси и низших ценовых сегментах.

Тем не менее, на рынке подержанных автомобилей модели Hyundai и KIA до сих пор остаются востребованными. Особенно часто такие машины используют в городских условиях, где преобладают короткие поездки и частые остановки.

Бензиновые и дизельные двигатели, установленные на популярных в России автомобилях KIA и Hyundai, обладают мощностью от 90 до 130 л.с. и объемом от 1,4 до 1,6 литра. Эти моторы оснащены распределенным впрыском.

Корейские двигатели популярных бюджетных моделей, хоть и считаются достаточно надежными, все же требуют регулярного техобслуживания и использования качественных расходных материалов, включая моторное масло и фильтры.

Для корейских двигателей важны высокая стабильность и вязкостные характеристики моторных масел, а также устойчивость к примесям, содержащимся в топливе нестабильного качества, и высокая окислительная стабильность масла.

На рынке представлены моторные масла от разных производителей, адаптированные под двигатели корейских автомобилей. Важно приобретать продукцию только у проверенных продавцов, так как среди импортных масел встречается контрафакт.

Масла марки Mirax, производимые на базе масел III и IV групп, считаются оптимальным выбором для двигателей Hyundai и KIA. Эти продукты содержат десяток присадок последнего поколения производства Infineum, что обеспечивает надежную защиту двигателя.

Регулярное техобслуживание, использование качественных масел и бережная эксплуатация помогут увеличить срок службы двигателя и сохранить его надежность, что особенно важно при использовании корейских автомобилей.

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