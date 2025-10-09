На какие автомобили россияне чаще всего обменивают свои машины при покупке новой LADA Iskra: дилер поделился деталями

Покупатели новой LADA Iskra преимущественно пересаживаются со старых автомобилей марки LADA. Как сообщили представители дилерской компании «Прагматика» газете «Российская газета», основная часть клиентов, выбирающих Iskra, ранее владели моделями того же производителя.

Согласно информации дилерской сети, около 80% транспортных средств, которые клиенты предлагают в рамках программы обмена, составляют различные модели LADA. В первую очередь речь идет о LADA Granta. Среди сдаваемых автомобилей встречаются также LADA Niva и Vesta в базовых модификациях. Остальные 20% приходятся на автомобили иностранных марок, причем большинство из них — автомобили старше 15 лет. Особенно часто на новую LADA Iskra сдают седаны Skoda и Chevrolet.

Напомним, продажи новой LADA Iskra в России стартовали летом текущего года. Этот автомобиль занял нишу между моделями Granta и Vesta и выпускается в трех вариантах: седан, универсал и кросс-универсал с приставкой SW. Минимальная цена стартует с отметки 1 249 000 рублей.

В стандартной комплектации автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для более дорогих версий предусмотрены двигатель мощностью 106 л. с., шестиступенчатая механика или бесступенчатый вариатор.

Ранее сообщалось, что LADA Iskra вошла в топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке по состоянию на 1 октября 2025 года. В этом списке оказались также еще пять других моделей LADA.

Автор материала: Алина Олешко