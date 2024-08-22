Как в России водители решают вопрос с дорогой заменой катализаторов

Как сообщил автослесарь в разговоре с журналистом Naavtotrasse.ru, катализатор со временем может заполниться, что негативно скажется на работе мотора. Поэтому не стоит откладывать его замену.

Некоторые владельцы автомобилей выбирают удаление катализатора и установку обычного пламегасителя вместо него. Это может повысить производительность двигателя, однако прирост будет всего лишь в районе 1-2%.

Часто водители оставляют катализатор на месте, но просверливают в нем несколько отверстий. Этот метод, по словам специалиста, может принести больше проблем, чем пользы. В процессе сверления существует риск того, что металлическая стружка попадет в камеру сгорания. Это, в свою очередь, может привести к образованию царапин на стенках цилиндров и снижению компрессии.

Также следует помнить, что подобные манипуляции могут привести к более дорогостоящему ремонту самого двигателя.

Ранее стало известно, что китайские аналоги двигателей обладают рядом недостатков, которые следует учитывать при выборе автозапчастей.