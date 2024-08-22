Главная Новости Проблемы Как в России водители решают вопрос с дорогой заменой катализаторов
Новости

Как в России водители решают вопрос с дорогой заменой катализаторов

Как сообщил автослесарь в разговоре с журналистом Naavtotrasse.ru, катализатор со временем может заполниться, что негативно скажется на работе мотора. Поэтому не стоит откладывать его замену.
РедакцияР
Редакция
22.08.2024, 23:32·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Как сообщил автослесарь в разговоре с журналистом Naavtotrasse.ru, катализатор со временем может заполниться, что негативно скажется на работе мотора. Поэтому не стоит откладывать его замену.

Некоторые владельцы автомобилей выбирают удаление катализатора и установку обычного пламегасителя вместо него. Это может повысить производительность двигателя, однако прирост будет всего лишь в районе 1-2%.

Часто водители оставляют катализатор на месте, но просверливают в нем несколько отверстий. Этот метод, по словам специалиста, может принести больше проблем, чем пользы. В процессе сверления существует риск того, что металлическая стружка попадет в камеру сгорания. Это, в свою очередь, может привести к образованию царапин на стенках цилиндров и снижению компрессии.

Также следует помнить, что подобные манипуляции могут привести к более дорогостоящему ремонту самого двигателя.

Ранее стало известно, что китайские аналоги двигателей обладают рядом недостатков, которые следует учитывать при выборе автозапчастей.

Источник

Проблемы (33)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация