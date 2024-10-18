Audi Q8 можно сравнить с танком на дороге.

Недавно в мастерской Coast to Coast Customs в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, появился клиент с внедорожником Audi Q8, который предъявил необычное требование. У автомобилиста уже были установлены 26-дюймовые диски, но он хотел что-то более выразительное. Мастера приняли вызов и спроектировали специальные 30-дюймовые диски, созданные специально для модели Q8. По их словам, несмотря на значительное увеличение размера колес, внедорожник по-прежнему обладает отличной управляемостью, сохраняя характеристики стандартной модели.

Особое внимание привлекли обсуждаемые колеса от Forgiato, отличающиеся ярким дизайном и покрытием из хрома, что является настоящим трендом Флориды.

Хотя многие люди считают, что эпоха хромированных дисков уже давно ушла в прошлое, они по-прежнему пользуются популярностью. Эти диски с плотными спицами, глубокими чашами и центральными колпачками добавили новую эстетику внешности Audi.

Однако установка колес такого размера на Audi Q8 требовала не только замены дисков, но и проведения серьезных технических мероприятий. Специалистам Coast to Coast Customs пришлось внести значительные изменения, чтобы обеспечить совместимость и надлежащую функциональность новых колес.

Изменения включали перемещение датчиков, перенос интеркулера, а также обрезку и сварку алюминиевых рычагов подвески для обеспечения соответствия размерам дисков.

Недавно мы сообщали о неурожайной ситуации с заводом Audi в Брюсселе, поскольку не удалось найти подходящего покупателя для предприятия. По информации, 26 компаний выразили заинтересованность в покупке завода, но ни одно предложение не соответствовало требованиям Audi. Бренд не смог найти подходящего покупателя для завода в Брюсселе, который в настоящее время выпускает модели Q8 и Q8 Sportback e-tron.