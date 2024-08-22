Как российский авторынок отреагирует на возможное повышение утильсбора с 1 октября – мнения экспертов

Новости с отечественного авторынка: перемены настолько стремительны, что многие коммерсанты начали поседеть. За последние месяцы произошло несколько значимых событий, которые повлияли на рынок. Весенняя отмена двойного НДС и повышение ставки рефинансирования до 18% вызвали немало обсуждений. Центробанк объяснил свои действия желанием контролировать инфляцию, вызванную, в том числе, дорогими товарами, такими как недвижимость и автомобили. В результате кредиты становятся дороже, что приводит к удорожанию автомобилей и других товаров. Получается, что ситуация напоминает известную поговорку: «левая рука не знает, что делает правая».

Эксперты прогнозируют, что цены на автомобили продолжат расти, и следующий резкий скачок ожидается уже в сентябре. По словам Артема Самородова, в последние месяцы года цены могут существенно увеличиться, что отразится на продажах. Рынок будет сталкиваться с желанием различных компаний, включая "АвтоВАЗ" и китайские компании, занять большую долю. Однако влияние этих компаний на процессы, которые могут начаться после 1 октября, будет ограничено.

Антон Воронов, категорийный менеджер сегмента автомобилей с пробегом в "Авито Авто", отмечает, что сложно предсказать поведение китайских поставщиков после указанной даты. Китайские компании только начинают осваивать авторынок и пока не уделяют достаточного внимания долгосрочной поддержке дилеров. Все зависит от того, насколько китайцы будут следовать формирующимся правилам игры на рынке.

Артем Самородов делает прогноз относительно рынка подержанных автомобилей, отмечая, что эти изменения повлияют на продажи. В Россию везут гораздо меньше подержанных машин, чем новых. Поэтому в октябре-декабре можно ожидать увеличения продаж автомобилей с пробегом. Это становится нормой для российского рынка.

Ситуация на рынке автомобилей обсуждается и с точки зрения сделок по Trade-In. "АвтоВАЗ" и китайские производители увеличили количество автомобилей, что привело к росту сделок по Trade-In. Официальные дилеры сосредоточатся на этой схеме, в то время как "неофициалы" будут активнее выкупать автомобили с улиц, работая под заказ. Все это создает новые условия для развития рынка подержанных автомобилей.