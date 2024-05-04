Планируете покупку большого иностранного кроссовера на сумму 2 млн рублей?

Кроссовер Chery Tiggo 8 с семью посадочными местами доступен для покупки за около 2 миллиона рублей, представляя собой трехлетний автомобиль с пробегом около 50 000 километров. По мнению экспертов из автожурнала "За рулём", в то время как другие автомобили того же класса в этом ценовом диапазоне имеют пробег от 100 до 150 тысяч километров.

Длина Chery Tiggo 8 составляет 4,7 метра. У семиместной версии третий ряд сидений не такой просторный, с ограниченным пространством для ног и не очень удобной посадкой.

Эксперты связывают относительно низкую цену на китайский автомобиль с невысокой популярностью таких машин на вторичном рынке. Владельцы китайских кроссоверов снижают цены, чтобы быстрее продать свои автомобили, что является обычной практикой.

Chery Tiggo 8 не отличается высоким клиренсом, имеет только передний привод и не оснащен атмосферным двигателем. Автомобиль оснащается 1,5-литровым 147-сильным двигателем, который работает в паре с роботизированной коробкой передач или вариатором.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появились фотографии нового кроссовера Chery Tiggo 8, сделанные в Пекине в реальных условиях эксплуатации.