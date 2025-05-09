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Что ж ты, фраер, сдал назад: у Volvo отказала камера заднего вида

Отзыв Polestar и Volvo: проблема с камерой заднего вида у электромобилей. Ошибка в ПО привела к отзыву 28 000 авто и угрозе безопасности на дорогах. Volvo объяснила суть проблемы кодом неисправности.
А
Антон Звонкий
09.05.2025, 19:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Всего через пару дней после отзыва компанией Polestar почти 28 000 электромобилей Polestar 2 из-за проблем с камерой заднего вида, материнская компания Volvo объявила о схожей проблеме в своих автомобилях. В отличие от Polestar, у которого затронута одна модель, Volvo вынуждена отозвать несколько моделей, выпущенных в разное время. Причина - ошибка в программном обеспечении, из-за которой изображение с камеры заднего вида не отображается на экране информационно-развлекательной системы.

Это может существенно ухудшить обзор при движении задним ходом и заставить водителей полагаться на зеркала. Хотя простым решением было бы использование зеркал, камеры заднего вида - обязательное оборудование, которое должно функционировать должным образом, иначе автомобили не соответствуют стандартам безопасности.

Компания Volvo объявила о проблеме как о серьезной программной ошибке, предоставив код неисправности, который "может проявиться при определенных условиях".

Фото: Carsweek.ru

 

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