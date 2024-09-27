Автомобили марки УАЗ для специального назначения имеют крайне низкое качество

В последнем обращении сенатор Дмитрий Рогозин выразил недовольство по поводу качества машин УАЗ, предназначенных для фронта. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимался им ранее, однако никаких изменений не произошло.

Рогозин назвал поставки неисправных машин настоящим "издевательством" над защитниками страны. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "Стыд и позор!"

В своем обращении сенатор обратился к представителям УАЗ с вопросом: "Вы сами не хотите постоять в обнимку с отвалившимся на ходу рулем где-нибудь на обочине между Токмаком и Работино? Война идет, а вы на фронт брак гоните".

Рогозин предложил директору и техническим специалистам УАЗ лично посетить фронтовую линию и выяснить причины поставки неисправных автомобилей.

Ранее на нашем портале сообщалось, что в России был выставлен на продажу электрический УАЗ "Буханка" почти за 3 миллиона рублей.