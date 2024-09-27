Главная Новости Марки Автомобили марки УАЗ для специального назначения имеют крайне низкое качество
Новости

Автомобили марки УАЗ для специального назначения имеют крайне низкое качество

В последнем обращении сенатор Дмитрий Рогозин выразил недовольство по поводу качества машин УАЗ, предназначенных для фронта. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимался им ранее, однако никаких изменений не произошло.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.09.2024, 12:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В последнем обращении сенатор Дмитрий Рогозин выразил недовольство по поводу качества машин УАЗ, предназначенных для фронта. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимался им ранее, однако никаких изменений не произошло.

Рогозин назвал поставки неисправных машин настоящим "издевательством" над защитниками страны. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "Стыд и позор!"

В своем обращении сенатор обратился к представителям УАЗ с вопросом: "Вы сами не хотите постоять в обнимку с отвалившимся на ходу рулем где-нибудь на обочине между Токмаком и Работино? Война идет, а вы на фронт брак гоните".

Рогозин предложил директору и техническим специалистам УАЗ лично посетить фронтовую линию и выяснить причины поставки неисправных автомобилей.

Ранее на нашем портале сообщалось, что в России был выставлен на продажу электрический УАЗ "Буханка" почти за 3 миллиона рублей.

Источник

Марки (25)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация