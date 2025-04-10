Jetour продлевает сезон выгодных предложений на автомобили до 30 апреля 2025

Максимальную выгоду покупатели смогут получить при суммировании прямой выгоды от производителя, предлагающейся на все модели, кроме Jetour T2, выгоды при покупке автомобиля в кредит, а также выгоды при приобретении автомобиля по программе трейд-ин (кроме модели Jetour X70). В дополнение к этому, для полноприводных версий Jetour Dashing в комплектациях Luxury и Sport также действует программа «лояльный трейд-ин» с дополнительной выгодой в размере 300 000 рублей или 400 000 рублей в зависимости от года производства.

Общий размер выгоды зависит от конкретной модели. Так, например, при покупке компактного городского кроссовера Jetour X50 максимальная выгода составит до 600 000 рублей, а при покупке семейного кроссовера Jetour X70 Plus общая выгода составит 900 000 рублей для моделей 2024 года производства. Размер максимальной выгоды при приобретении кроссоверов Jetour X70 и Jetour X90 Plus составит 500 000 и 800 000 рублей соответственно.

Помимо этого, особые условия действуют на покупку Jetour Dashing – с учетом программы «лояльный трейд-ин» покупатели популярного кроссовера с полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач смогут получить выгоду в размере до 1 000 000 рублей. Так, например, с учётом всех выгод стоимость Jetour Dashing в апреле составит от 2 649 000 рублей для полноприводных версий и от 1 739 900 для переднеприводных версий.

Наконец, для популярной внедорожной модели Jetour T2, действует предложение с выгодой до 600 000 рублей, благодаря чему максимальная стоимость T2 в новой комплектации Discovery с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в апреле составляет 3 849 000 рублей.

Также до 30 апреля 2025 года при покупке любой модели Jetour клиент получит полис страхования КАСКО стоимостью 50 000 рублей.