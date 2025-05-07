Jetour продлевает действие выгодных предложений на покупку автомобилей в мае 2025

Максимальная выгода для покупателей складывается из специальной цены, предлагающейся производителем на все модели, кроме Jetour Т2, выгоды до 500 000 рублей при покупке автомобиля в кредит по привлекательным условиям от банков-партнеров ВТБ, T-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, а также выгоды при приобретении автомобиля по программе «трейд-ин» (кроме модели Jetour X70) до 250 000 рублей или «лояльный трейд-ин» (для полноприводных версий Jetour Dashing) до 400 000 рублей.

Также на все модели 2024 и 2025 годов производства распространяется действие программы поддержки отдельных категорий граждан, к которым относятся родители с детьми до 10 лет, военнослужащие, сотрудники полиции, медицинские работники, учителя и преподаватели государственных образовательных учреждений, юристы государственных органов власти и все члены их семей первой очереди родства. Дополнительная выгода в рамках данной программы варьируется от 100 000 до 200 000 рублей и суммируется с другими предложениями.

Так, например, бестселлер бренда, стильный городской кроссовер Jetour Dashing предлагается в мае с выгодой до 1 000 000 рублей для всех клиентов и с выгодой до 1 180 000 рублей, включая предложение для отдельных категорий граждан. Клиенты, выбирающие популярную внедорожную модель Jetour T2, при суммировании всех специальных предложений могут получить выгоду до 800 000 рублей.

На другие модели Jetour действуют предложения с суммарной выгодой до 1 050 000 рублей, включая предложение для отдельных категорий граждан. Также при приобретении в мае любой модели Jetour клиент получит полис страхования КАСКО, стоимость которого составляет 50 000 рублей.