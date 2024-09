Jetour демонстрирует рост продаж в августе

По итогам августа Jetour продолжил укреплять свои позиции в топ-10 наиболее востребованных в России автомобильных марок и поднялся на одну строку вверх заняв 7 позицию[1]. За период январь – август Jetour закрепился на 8 позиции среди представленных на российском рынке брендов, увеличив за месяц рыночную долю с 2,11% до 2,16%.

Бестселлером Jetour остается стильный городской кроссовер Jetour Dashing, с начала года его выбрали 9 780 покупателей (в том числе 1 443 в августе 2024). Полноприводный внедорожник Jetour T2 закрепился на второй позиции с результатом 1 324 реализованных автомобиля в августе и 6 094 с момента старта продаж модели этой весной.

С 1 по 30 сентября Jetour проводит новую акцию «Золотая осень», в рамках которой клиентам предлагаются привлекательные условия приобретения кроссоверов и внедорожников бренда. «Золотая осень с Jetour» – это выгода на покупку, специальное предложение по trade-in, а также привлекательные условия кредитования на автомобили Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing. Максимальная выгода для клиента, приобретающего автомобиль 2023 года выпуска, может составить 670 000 рублей плюс КАСКО, при приобретении автомобиля производства 2024 года – 620 000 рублей плюс полис КАСКО в подарок.

Прямая выгода клиента при покупке автомобиля Jetour X70 Plus в комплектации Comfort и Jetour X90 Plus 2023 года выпуска составляет до 250 000 рублей. Прямая выгода при покупке автомобилей Jetour Dashing, Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus 2024 года выпуска составляет до 150 000 рублей.

Дополнительная выгода при использовании программы обмена автомобилей с пробегом (trade-in) на новые 2023 года выпуска при приобретении Jetour X90 Plus составляет до 250 000 рублей, Jetour X70 Plus Comfort – до 200 000 рублей. При использовании программы trade-in при приобретении автомобилей 2024 года выпуска дополнительная выгода достигает 250 000 рублей для кроссоверов Jetour X90 Plus, 200 000 рублей для Jetour Dashing и Jetour X70 Plus, 100 000 рублей для внедорожников Jetour T2 в комплектации Voyage.

До 30 сентября при покупке Jetour X70 Plus в комплектации Comfort 2023 года выпуска, а также автомобилей Jetour Dashing, Jetour X70 Plus, Jetour X90 Plus или Jetour Т2 2024 года выпуска в официальных дилерских центрах Jetour клиенту предоставляется возможность получить в подарок полис КАСКО одной из страховых компаний: Альфа Страхование, Ренессанс Страхование, ВСК или Ресо Гарантия.

Если клиент, приобретающий автомобиль в кредит, в сентябре воспользуется специальными предложениями от 4 банков-партнеров Jetour (Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО, ВТБ), он может оформить кредитный договор со ставкой 0% или получить дополнительную выгоду до 220 000 рублей. Подробные условия предоставления кредитов могут отличаться, их необходимо уточнять у банков-партнеров.