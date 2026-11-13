JELAND – официальный партнер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда была основана в 2016 году под названием «Куньлунь Ред Стар», а в августе 2025 года, в рамках масштабной трансформации и ребрендинга, у клуба появилось новое название - «Шанхай Дрэгонс». В апреле 2026 года президентом клуба стал легендарный российский хоккеист Илья Ковальчук — олимпийский чемпион и трехкратный участник Матчей всех звезд НХЛ.

1 ноября на «СКА Арене», в месте базирования клуба — самой большой и современной ледовой арене в мире, расположенной в Санкт-Петербурге, — операционный директор JELAND Андрей Чирков и президент хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук приняли участие в символическом вбрасывании шайбы перед матчем, что ознаменовало начало плодотворного сотрудничества, направленного на развитие спортивных связей и объединение болельщиков хоккея и поклонников автомобилей JELAND.

Особым гостем хоккейного вечера стал демонстрационный образец робота-собаки, задавший арене современный технологичный ритм. Этот необычный болельщик, совместная российско-китайская разработка компаний Defetoo и холдинга «АГР», органично вписался в атмосферу большого спорта, став одной из главных звезд матча.

Комментируя начало сотрудничества, операционный директор бренда JELAND Андрей Чирков отметил:

«Целеустремленность, сила духа и движение только вперед — это то, что объединяет хоккей и философию JELAND. Мы гордимся нашими общими корнями из культурной столицы — Санкт-Петербурга. Рады поддержать «Шанхай Дрэгонс» и стать свидетелями начала новой главы для «Драконов». Уверены, этот этап поможет усилить и без того талантливую и сплоченную команду, придаст ей дополнительных сил в стремлении к лидирующим позициям в чемпионате. Желаем болельщикам и клубу ярких эмоций и захватывающего сезона. И поздравляем Шанхайских Драконов с волевой победой в матче!»

Как отмечает президент ХК «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук: «Мы рады объявить о начале партнерства с JELAND. Нас действительно многое связывает, прежде всего – это Санкт-Петербург, где «драконы» играют в хоккей, а у JELAND находится производство. Это партнерство ─ не просто союз двух брендов, а соединение разных культур: хоккея и мира автомобилей. Философия бренда нашего нового партнера во многом созвучна тому, что мы стараемся дарить нашим болельщикам на льду. Вместе с JELAND мы хотим создавать новые яркие впечатления и незабываемые эмоции!»