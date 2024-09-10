Переход к электромобилям Jaguar описывает как "огромно разочаровывающий"

Jaguar стоит перед серьезными изменениями. В начале этого года британский автопроизводитель заявил, что убьет большую часть своей текущей линейки моделей перед переходом к исключительно электрическому производству к 2025 году. Это часть стратегии "Reimagine", которую JLR начал более трех лет назад и которая до сих пор не принесла новых автомобилей под маркой Jaguar. Генеральный директор компании отметил, что это было "чрезвычайноfrustrating" в интервью для Top Gear.

Директор Jaguar Rawdon Glover рассказал изданию, что этот переход является "полной переосмысленной бренда", и автопроизводитель стремится подняться вверх по рынку, сократить производство и сосредоточиться на трех моделях в своей линейке. Это уже много работы, но Jaguar также переходит на производство электромобилей.

Это представляет свои собственные вызовы, поскольку создание новых продуктов требует времени. Электромобили отличаются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые компания производит десятилетиями. Glover отметил, что Jaguar нуждается в "целом комплексе услуг по обслуживанию электромобилей", что особенно важно для бренда, стремящегося зарабатывать больше денег за счет продажи меньшего количества более дорогих моделей.

Первый взгляд на новое направление Jaguar мы увидим позже в этом году, когда будет представлена электрическая четырехдверная GT, которая, предположительно, будет стоить более 100 000 фунтов ($130 755 по сегодняшнему курсу обмена). Он будет построен на новой платформе Jaguar Electrified Platform, такой же, как у двух предстоящих электрических внедорожников.

Новый GT-автомобиль Jaguar станет первым крупным шагом бренда вверх по рынку. Этот автомобиль, как надеется компания, поможет поднять Jaguar до уровня Porsche и Bentley в то время, когда интерес потребителей, даже в верхнем сегменте рынка, охлаждается к электромобилям.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Зарегистрируйтесь. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей

Политикой конфиденциальности и Условиями использования.