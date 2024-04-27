Jaguar не покинет Формулу E до 2026 года

Компания Jaguar подтвердила своё решение остаться в серии гоночных соревнований на электромобилях - Формуле E и после того, как турнир перейдёт на машины четвёртого поколения, GEN4. Таким образом, Jaguar стал вторым автопроизводителем, который официально объявил о своём намерении продолжать выступления в данном чемпионате после 2026 года. Первой оставшейся в Формуле E после 2026 года стала Nissan, как уже сообщалось ранее.

Руководитель команды Jaguar Racing, Джеймс Баркли, поделился мнением: «Это отличная новость для нашей команды и для Jaguar. Момент для такого заявления выбран как нельзя лучше, ведь только недавно мы отметили свою 100-ю гонку в Формуле E, а в Jaguar готовится к изменениям, планируя к 2025 году полностью перейти на электромобили».

Президент FIA, Мохаммед бен Сулайем, подчеркнул: «Мы рады подтвердить, что Jaguar примет участие в Формуле E и после перехода на GEN4. Компания пришла в серию гоночных соревнований на электромобилях в третьем сезоне и стала важным игроком в чемпионате. Её гонщики регулярно борются за победы, а переход на производство дорожных электромобилей подчёркивает экологическую составляющую в стратегии компании».

Компания Jaguar также поставляет силовые агрегаты для Формулы 1, которые использует команда Envision Racing. В прошлом сезоне на гоночных болидах третьего поколения (GEN3) компании удалось одержать восемь побед, что является лучшим результатом в чемпионате. Гонщик Ник Кэссиди стал вице-чемпионом мира в 2023 году, а команда Envision одержала победу в общем зачёте.

В нынешнем сезоне Ник Кэссиди выступает за Jaguar, в то время как его партнёр по команде, Митч Эванс, продемонстрировал лучшее время на утренней тренировке, прошедшей на улицах Монако. Сегодня же здесь состоится восьмой этап сезона Формулы E.