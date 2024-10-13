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Почему продажи электрического Porsche Taycan резко снизились

Частично обвал продаж связан с переходом на новую версию модели, но основным фактором падения продаж Porsche в Китае на 29 процентов всех моделей является именно это.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2024, 11:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Общие продажи Porsche упали на 7 процентов до 226 026, однако Cayenne показал рост на 21 процент, а 718 - на 10 процентов.

Taycan доставляет головную боль отделу продаж Porsche. Согласно новым данным автопроизводителя, мировые поставки электрического четырехдверного седана за первые девять месяцев 2024 года составили половину от аналогичного периода 2023 года и упали на 35 процентов в США.

Частично это связано со сменой модели: весной Porsche представила обновленный Taycan, который предлагает лишь небольшие изменения, но значительно улучшенный запас хода и производительность. И, возможно, некоторые покупатели купили или заказали вместо него новый Macan Electric. Но более серьезной проблемой для Porsche является крах китайского рынка.

Глобальный объем производства Porsche за янв.-сент. снизился на 7 процентов с 226 026 до 242 722, а его рынок номер один, Северная Америка, упал на 5 процентов до 61 471, в то время как Европа увеличила частоту покупок Porsche на 1 процент. Но поставки в Китай пошли в свободное падение, сократившись на 29 процентов до всего лишь 43 280. Страна, которая до недавнего времени была крупнейшим рынком Porsche, теперь находится на третьем месте после США и Европы и опустится.

Не так давно, наше издание писало о том, что из старенького Porsche сделали шестиколесный пикап. Владельцу автомобиля потребовалось более 2500 часов, чтобы превратить 944 в шестиколесный пикап. Этот классический Porsche 944 был преобразован в уникальный пикап с осями Audi 200 Turbo.

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