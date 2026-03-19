Я видел его: новый BMW i3 выглядит собранным и стремительным — полная противоположность нынешним громоздким внедорожникам

В ноябре 2025 года автолюбители с нетерпением ожидали премьеру новой модели BMW i3, и журналистам удалось получить эксклюзивный предварительный показ автомобиля. Модель сразу произвела сильное впечатление — автомобиль был встречен с одобрением за свой дизайн.

По мнению экспертов, внешний облик нового BMW i3 оказался гармоничным и современным. Несмотря на то, что с некоторых ракурсов видны спорные линии, а в реальности автомобиль выглядит крупнее, чем на фотографиях, в условиях засилья массивных внедорожников модель выделяется своей компактностью, динамичностью и ярко выраженным европейским стилем.

Однако особенности конструкции и компоновки вынудили инженеров пойти на некоторые уступки. Например, для размещения аккумуляторов высотой 110 мм под полом пришлось поднять как пороги, так и уровень пола салона.

Пассажиры второго ряда могут заметить, что пространства для ног здесь меньше, чем у некоторых конкурентов. В качестве сравнения приводится Polestar 2, а также отмечается, что Tesla Model 3 и BYD Seal предлагают более просторный салон. Тем не менее, для тех, кому требуется больше места, в линейке бренда есть альтернатива — модель iX3. На этот раз i3 не демонстрирует инновационных решений в плане компоновки пространства.

Тем не менее, в вопросах эргономики водительского места и организации органов управления BMW удалось добиться впечатляющих результатов. Панорамная система управления Panoramic iDrive органично интегрируется в интерьер, занимая пространство, ранее отведённое под элементы приборной панели, а не лобовое стекло. Благодаря этому обеспечивается отличный обзор, чему также способствуют глубокие боковые окна и отсутствие высокого дисплея перед водителем.