Volkswagen Golf, Rubik’s Cube, Blondie из Нью-Йорка и The Godfather Part II Фрэнсиса Форда Копполы на первый взгляд могут показаться совершенно не связанными между собой. Однако на деле всё наоборот.

Их либо запустили, изобрели, основали, либо впервые показали в один и тот же знаменательный год — 1974. Вскоре все они заслуженно получили статус ‘global gold standard’ в своих сферах: автомобильной промышленности, игровой индустрии, музыке и кино.

И сегодня эти исторически значимые продукты, лучшие в своих категориях, всё ещё доступны: старый Golf или Cube можно приобрести за сравнительно небольшие деньги, а Blondie посмотреть на YouTube, а Godfather II — на Channel 4 совершенно бесплатно.

Но должны ли выдающиеся шедевры, появившиеся в 1974 году, продолжать многократно возвращаться в последующие 50-plus лет? Первые две части The Godfather, вышедшие в начале семидесятых, стали настолько знаковыми шедеврами кинематографа, что превзойти их было невозможно. Именно поэтому после не оправдавшей ожиданий The Godfather Part III серию закрыли.

С Golf ситуация складывается совершенно иначе. Революционный, радикальный, но довольно сырой Mk1 в 1974 году стоил £1,294 в автосалонах Великобритании. С тех пор модель неоднократно возвращалась на рынок и совершенствовалась как среднеразмерный хетчбэк, длина которого сейчас превышает 4.2 метра. Сегодня речь уже идёт о Mk8 стоимостью от £29,430. Стоит ли ждать ещё одну версию в течение следующих пары лет, как намекали руководители VW? Я так не думаю.