Oracle Red Bull Racing: «Мы не идеальны, но у нас есть смысл делать это вместе»

Сезон 2024 года оказался сложным для Red Bull Racing и завершился худшим результатом за последние годы, однако Макс Ферстаппен снова стал победителем в личном зачете.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Макс Ферстаппен 24 1 437 1 1 Серхио Перес 24 8 152 2 2

Red Bull Racing Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 3 589 1 1 2023 22 1 860 1 1 2022 22 1 759 1 1 2021 22 2 585.5 1 1 2020 17 2 319 1 1

В прошлом году Red Bull Racing победил в 21 из 22 Гран При, и команда надеялась на повторение успеха, но сезон оказался непростым. В начале февраля появились обвинения в адрес руководителя Кристиана Хорнера, что нарушило внутренний баланс в команде.

Следует отметить, что Хорнер планировал возглавить Red Bull GmbH, однако его планы нарушились после провала с попыткой стать акционером Red Bull Racing. Сезон начался успешно, но в середине возникли проблемы, и из команды ушли несколько ключевых сотрудников.

Макс Ферстаппен продолжал демонстрировать выдающиеся результаты, одержав победы в семи из десяти первых Гран При. Однако команда столкнулась с техническими проблемами и усилением конкуренции со стороны других команд, что повлияло на ее выступления.

Сергио Перес продлил контракт с командой на два года, но после этого не смог показать высокие результаты. В итоге, Red Bull Racing потерпел неудачу в борьбе за Кубок конструкторов, уступив McLaren.

Макс Ферстаппен стал победителем в личном зачете, завоевав титул на эпичном этапе в Лас-Вегасе, тогда как судьба Кубка конструкторов решилась в пользу McLaren. Следующий сезон, согласно новому регламенту, не обещает больших изменений в технической составляющей машин, но гарантирует увлекательную борьбу между командами.

Контракт с Пересом был расторгнут, но гонщик продолжит сотрудничество с Red Bull Racing, участвуя в различных мероприятиях. Его место займет молодой Лиам Лоусон, который столкнется с высокими требованиями и ожиданиями в новой команде.

Ожидается, что следующий сезон принесет новые вызовы и захватывающие гонки!