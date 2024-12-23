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Oracle Red Bull Racing: «Мы не идеальны, но у нас есть смысл делать это вместе»

Новости F1: Ферстаппен выиграл титул, Red Bull Racing столкнулись с проблемами. Итоги сезона 2024 года, скандалы, перемены в команде. Стабильность, победы, разочарования.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.12.2024, 00:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сезон 2024 года оказался сложным для Red Bull Racing и завершился худшим результатом за последние годы, однако Макс Ферстаппен снова стал победителем в личном зачете.

ГонщикГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
Макс Ферстаппен24143711
Серхио Перес24815222
Red Bull RacingГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
202424358911
202322186011
202222175911
2021222585.511
202017231911

В прошлом году Red Bull Racing победил в 21 из 22 Гран При, и команда надеялась на повторение успеха, но сезон оказался непростым. В начале февраля появились обвинения в адрес руководителя Кристиана Хорнера, что нарушило внутренний баланс в команде.

Следует отметить, что Хорнер планировал возглавить Red Bull GmbH, однако его планы нарушились после провала с попыткой стать акционером Red Bull Racing. Сезон начался успешно, но в середине возникли проблемы, и из команды ушли несколько ключевых сотрудников.

Макс Ферстаппен продолжал демонстрировать выдающиеся результаты, одержав победы в семи из десяти первых Гран При. Однако команда столкнулась с техническими проблемами и усилением конкуренции со стороны других команд, что повлияло на ее выступления.

Сергио Перес продлил контракт с командой на два года, но после этого не смог показать высокие результаты. В итоге, Red Bull Racing потерпел неудачу в борьбе за Кубок конструкторов, уступив McLaren.

Макс Ферстаппен стал победителем в личном зачете, завоевав титул на эпичном этапе в Лас-Вегасе, тогда как судьба Кубка конструкторов решилась в пользу McLaren. Следующий сезон, согласно новому регламенту, не обещает больших изменений в технической составляющей машин, но гарантирует увлекательную борьбу между командами.

Контракт с Пересом был расторгнут, но гонщик продолжит сотрудничество с Red Bull Racing, участвуя в различных мероприятиях. Его место займет молодой Лиам Лоусон, который столкнется с высокими требованиями и ожиданиями в новой команде.

Ожидается, что следующий сезон принесет новые вызовы и захватывающие гонки!

Источник

Red Bull Racing (354)

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