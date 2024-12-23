Oracle Red Bull Racing: «Мы не идеальны, но у нас есть смысл делать это вместе»

Сезон 2024 года оказался сложным для Red Bull Racing и завершился худшим результатом за последние годы, однако Макс Ферстаппен снова стал победителем в личном зачете.
|Гонщик
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|Макс Ферстаппен
|24
|1
|437
|1
|1
|Серхио Перес
|24
|8
|152
|2
|2
|Red Bull Racing
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|2024
|24
|3
|589
|1
|1
|2023
|22
|1
|860
|1
|1
|2022
|22
|1
|759
|1
|1
|2021
|22
|2
|585.5
|1
|1
|2020
|17
|2
|319
|1
|1
В прошлом году Red Bull Racing победил в 21 из 22 Гран При, и команда надеялась на повторение успеха, но сезон оказался непростым. В начале февраля появились обвинения в адрес руководителя Кристиана Хорнера, что нарушило внутренний баланс в команде.
Следует отметить, что Хорнер планировал возглавить Red Bull GmbH, однако его планы нарушились после провала с попыткой стать акционером Red Bull Racing. Сезон начался успешно, но в середине возникли проблемы, и из команды ушли несколько ключевых сотрудников.
Макс Ферстаппен продолжал демонстрировать выдающиеся результаты, одержав победы в семи из десяти первых Гран При. Однако команда столкнулась с техническими проблемами и усилением конкуренции со стороны других команд, что повлияло на ее выступления.
Сергио Перес продлил контракт с командой на два года, но после этого не смог показать высокие результаты. В итоге, Red Bull Racing потерпел неудачу в борьбе за Кубок конструкторов, уступив McLaren.
Макс Ферстаппен стал победителем в личном зачете, завоевав титул на эпичном этапе в Лас-Вегасе, тогда как судьба Кубка конструкторов решилась в пользу McLaren. Следующий сезон, согласно новому регламенту, не обещает больших изменений в технической составляющей машин, но гарантирует увлекательную борьбу между командами.
Контракт с Пересом был расторгнут, но гонщик продолжит сотрудничество с Red Bull Racing, участвуя в различных мероприятиях. Его место займет молодой Лиам Лоусон, который столкнется с высокими требованиями и ожиданиями в новой команде.
Ожидается, что следующий сезон принесет новые вызовы и захватывающие гонки!