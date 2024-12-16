Выводы по итогам пятидесятой недели на авторынке: GAC вернулся в список лидеров, а «Москвич» выбыл из него

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в России за 50-ю неделю 2024 года (с 9 по 15 декабря) было продано 574 новых автомобиля марки GAC. Этот показатель вернул китайский бренд в ТОП-10 российского автомобильного рынка спустя 17 недель. В то же время отечественный автопроизводитель «Москвич» покинул данное рейтинговое поле, продержавшись в нем 6 недель подряд (с 44-й по 49-ю).

Наивысшие позиции в списке лидеров российского авторынка удерживает местная марка LADA, объем продаж которой за отчетную неделю составил 7 562 легковых автомобиля. Также отметку в 1 тысячу проданных машин преодолели четыре китайских автопроизводителя – Haval (3 046 шт.), Chery (2 801 шт.), Geely (1 862 шт.) и Changan (1 230 шт.). Следом за ними идут еще пять китайских компаний: Jetour (590 шт.), GAC (574 шт.), OMODA (556 шт.), JAECOO (509 шт.) и TANK (432 шт.).

Общее количество проданных новых легковых автомобилей за 50-ю неделю составило 25,2 тыс. единиц. Это на 16,5% меньше, чем неделей ранее, что свидетельствует о некотором снижении спроса на рынке.