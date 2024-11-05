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"Результаты 44-й недели на авторынке: Модель «Москвич» вернулась в рейтинг ТОП-10, в то время как Toyota покинула его."

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в России за 44-ю неделю 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) было продано 712 автомобилей «Москвич».
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в России за 44-ю неделю 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) было продано 712 автомобилей «Москвич». С такими показателями отечественный бренд смог вернуться в ТОП-10 российского автомобильного рынка, где отсутствовал на прошлой неделе. В то же время, японский автопроизводитель Toyota покинул этот рейтинг после трех недельного пребывания в нем (с 41-й по 43-ю).

Лидером продаж остается российская марка LADA, чьи продажи легковых автомобилей за прошедшую неделю составили 9611 единиц. На втором месте идут четыре китайских производителя: Haval (5563 автомобиля), Geely (3432 авто), Chery (3295 машин) и Changan (2053 единицы).

В списке лидеров также значатся белорусский производитель Belgee (1099 штук), а также китайские бренды OMODA и Jetour (909 и 819 проданных машин соответственно). На девятом месте расположился «Москвич» (712 продаж), который вернулся в рейтинг после недельного отсутствия в нем. И на последнем месте оказался EXEED, продав 689 автомобилей на 44-й неделе.

Источник

Авторынок россии (130)Легковые автомобили (118)Продажи (286)Haval (103)Марки-лидеры (63)Changan (83)Chery (119)Geely (126)Toyota (242)Exeed (46)Omoda (37)Lada (397)Москвич (40)Топ-10 (21)Belgee (32)Jetour (60)

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