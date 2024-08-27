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Haval Jolion стал лидером авторынка РФ: обзор результатов 34-й недели.

По результатам 34-й недели 2024 года (с 19 по 25 августа) в России было реализовано 1856 новых кроссоверов Haval Jolion.
РедакцияР
Редакция
27.08.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По результатам 34-й недели 2024 года (с 19 по 25 августа) в России было реализовано 1856 новых кроссоверов Haval Jolion. Согласно данным агентства "АВТОСТАТ" с ссылкой на информацию от АО "ППК"*, этот показатель помог китайской модели стать лидером рынка на прошлой неделе.

На втором месте в данном рейтинге оказался еще один автомобиль из Китая - кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. За указанный период было продано 1792 автомобиля данной модели. В то время как прежний лидер - седан LADA Granta, ушел на третью позицию, с объемом продаж в 1727 машин. Следом за ним идут еще две модели от LADA - седан "Веста" и лифтбек "Гранта" (1392 и 1315 единиц соответственно).

В список самых популярных моделей за последнюю неделю также вошли четыре китайских кроссовера и один российский универсал: Chery Tiggo 4 PRO (1248 шт.), LADA Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.).

Общее количество проданных новых легковых автомобилей в России за 34-ю неделю этого года составило 31308 единиц - на 4% больше, чем неделей ранее.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (77)Легковые автомобили (75)Продажи (218)Haval (86)Модели-лидеры (39)Changan (65)Chery (94)Geely (92)Lada (327)Lada granta (32)Lada vesta (42)Lada vesta sw (2)Monjaro (4)Топ-10 (13)Haval Jolion (8)Haval m6 (7)

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