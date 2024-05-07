JAECOO вошел в ТОП-10 марок на автомобильном рынке России: итоги 18-й недели.

За отчётный период с 29 апреля по 5 мая 2024 года (18-я неделя) в России было продано 510 новых автомобилей марки JAECOO. По данным экспертов агентства "АВТОСТАТ", ссылающихся на информацию от АО "ППК", это позволило бренду войти в ТОП-10 российского автомобильного рынка. Впервые JAECOO оказалась в этом рейтинге после итогов первой недели текущего года (с 1 по 7 января).

Если говорить о продажах всех марок, то лидерство по-прежнему удерживает LADA – на прошлой неделе было продано 8761 российских легковых автомобилей этой марки. За ней следуют пять китайских производителей: Haval (3157 шт.), Chery (2817 шт.), Geely (2436 шт.), Changan (2035 шт.), OMODA (1103 шт.).

Седьмое место в данном рейтинге заняла белорусская компания Belgee, продав 922 автомобиля. На восьмой строчке находится китайский бренд EXEED (852 шт.), на девятой – Jetour (758 шт.). Десятку лидеров замыкает китайская марка JAECOO, реализовавшая 510 машин, как уже отмечалось ранее.

Фото: АВТОСТАТ