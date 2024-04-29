Концепт-кар Italdesign мощностью 777 л.с. почти как пикап

Новинка от Italdesign — это смесь элегантного GT-кара с пикапом, созданная специально для тех, кто любит любоваться звездами. Вопрос о том, удачно ли удалось Quintessenza сочетать оба стиля кузова, остается спорным, поскольку это всего лишь концепт, но изящный дизайн электромобиля скрывает несколько дерзких стилевых особенностей, способных вдохновить любого наблюдателя за звездами.

Quintessenza — это большой автомобиль. Он длиннее самого короткого Ford F-150, с более длинной колесной базой в 127,6 дюйма. Весь этот объем помогает разместить четыре сиденья с центральной консолью, проходящей посередине, в которой расположены элементы управления информационно-развлекательной системой и другие переключатели. Также здесь есть органайзер и холодильный мини-бар, достаточно вместительный, чтобы вместить бутылку вина и два бокала.

Когда вы раскладываете задние сиденья и снимаете жесткий верх, открывая салон миру за пределами машины, вам захочется выпить. Центральная консоль может скользить назад, принося мини-бар к вам, когда вы раскладываете задние сиденья и наслаждаетесь видами.

В передней части салона плавающая центральная панель у основания лобового стекла переходит в двери и обволакивает заднюю часть автомобиля. Italdesign сделал панель из мраморно-основанной ткани, скрывающей элементы управления до их необходимости, используя проекционную систему для их отображения. Звучит роскошно и изысканно.

Основной интерфейс автомобиля расположен за рулевым колесом, которое представляет собой всего лишь док-станцию для вашего смартфона, который соединяется с автомобилем через специальное приложение. Пользователи могут управлять различными настройками автомобиля через телефон, который также может отображать важную информацию при пристыковке, такую как уровень заряда батареи, скорость, указатели поворотов и многое другое.

Минималистичный интерьер создает атмосферу спокойствия по сравнению с грубым экстерьером. Quintessenza имеет массивные арки колес над 24-дюймовыми дисками, острые вертикальные и горизонтальные элементы освещения спереди и сзади, а также скользящую крышу, скрывающую грузовое отделение. Он может изменять свой дорожный просвет от 7,9 до 11,0 дюйма. Здесь даже есть двери-ножницы полной длины и электроприводной задний люк.

Электромобиль оснащен батареей емкостью 150 киловатт-часов, питающей три электрических двигателя: один привод на переднюю ось и два мотора в задних колесах. Общая мощность составляет 777 лошадиных сил, и он может разогнаться до 62 миль в час менее чем за три секунды, но Italdesign не упоминает ничего о грузоподъемности или способности буксировки.

В любом случае, этот автомобиль крут. Хотя, вероятно, его никогда не увидеть в производстве, но мы рады, что он существует.