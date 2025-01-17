Electric '67 Ford Mustang от британской компании Charge Cars обрел нового владельца и не умрет!

Компания Charge Cars, создавшая электрическую версию культового Ford Mustang 1967 года, возобновила свою деятельность благодаря новым владельцам, которые оживили британский бренд после того, как он был признан банкротом прошлым летом.

Основанная в Лондоне в 2016 году, компания представила свой первый прототип электрического Mustang на Фестивале скорости Goodwood в 2019 году, а в 2021 году представила окончательный дизайн модели '67. Однако до того, как она обанкротилась в июле 2024 года, Charge Cars не поставила ни одного автомобиля.

После приобретения консорциумом частных инвесторов, возглавляемым новым генеральным директором Charge Cars Полом Аберкромби, компания теперь ускорит завершение разработки своего электромобиля '67 в новой "современной глобальной штаб-квартире на базе Silverstone" и надеется быстро доставить их ожидающим клиентам.

В производстве '67 от Charge Cars не пострадает ни один из классических Mustang, поскольку компания использует совершенно новые стальные кузовные раковины, лицензированные Ford, с композитными кузовными панелями, чтобы уменьшить вес, а под кузовом находится совершенно новая платформа.

Для компенсации отсутствия V8 в '67 установлена четырехмоторная силовая установка, выдающая 536 лошадиных сил и 1,520 Нм крутящего момента; достаточно для разгона до 100 км/ч за 3,9 секунды. Это также позволяет автомобилю вращаться на месте при активации режима 'Vortex' и обеспечивать векторное управление крутящим моментом при поворотах. Тем временем батарея на 63 кВт-ч обеспечивает до 200 миль пробега, которую можно заряжать до 50 кВт.

Внешний дизайн - это тонкое усовершенствование оригинального вида Mustang, избавляющееся от традиционного хромирования в пользу черного цвета и включающее более резкие светодиодные фары. Внутри же '67 от Charge Cars предлагает дизайн кабины, вполне отвечающий стандартам 21-го века, с большим вертикальным сенсорным экраном, цифровым дисплеем для водителя, кастомным трехспицевым рулем и множеством кожаных отделочных элементов.

Среди других новшеств стоит выделить кастомную аудиосистему, подключение смартфонов, АБС, систему контроля тяги, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о столкновении спереди и автономное экстренное торможение.

'67 от Charge Cars доступен по цене от £350,000, что на £115,000 дороже, чем последний Bentley Continental GT, плюс-минус. Планировалось выпустить 499 экземпляров переосмысленного маслкара, каждый из которых будет собираться вручную в Лондоне, хотя компания не подтвердила, насколько заполнены ее заказные книги.