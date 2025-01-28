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Какие автомобили россияне чаще всего проверяли в 2024 году?

Исследование: каждый десятый автомобиль с отчетом в прошлом году — BMW. Топ-5 по запросам включает Mercedes-Benz, Lada, Kia и Volkswagen. Растет интерес к историям машин в 2024 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.01.2025, 12:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным портала «Авто.ру», более 10% всех отчетов об истории владения автомобилями в прошлом году относятся к машинам с эмблемой BMW.

На втором месте с результатом в 8% находится Mercedes-Benz, а третью позицию в рейтинге занимает «Лада» с долей запросов около 6,8%. В топ-5 также вошли Kia и Volkswagen, с долями 6,4% и 6,1% соответственно.

Согласно статистике, среди моделей лидируют BMW пятой и третьей серии, каждая составляет около 1,7% от общего числа запросов. Также в топ-3 вошел Ford Focus, обладающий наибольшим количеством бесплатных отчетов.

Общее количество запросов на отчеты об истории машин на портале «Авто.ру» увеличилось на 8% в прошлом году по сравнению с 2023 годом.

Ранее на сайте был опубликован материал о выборе китайских автомобилей с упором на избежание проблем с сервисом и подбором запчастей.

Источник

Статистика авторынка (54)

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