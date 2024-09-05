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Испания намерена вернуть себе два Гран При.

В 2026 году истекает контракт на проведение Гран При Испании в Барселоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2024, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В 2026 году истекает контракт на проведение Гран При Испании в Барселоне. Однако на пресс-конференции, посвященной подписанию партнерского соглашения с банком Santander, руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, что в календаре может появиться второй испанский этап.

Стефано Доменикали выразил удовлетворение сотрудничеством с Барселоной и намекнул на потенциальную возможность проведения гонки также в Мадриде.

«Испания находится в хорошем положении. Как и в любой сфере жизни, конкуренция способствует развитию спорта», - подчеркнул руководитель Формулы 1.

Отметим, что информация о четвертом этапе в США оказалась ложной. Три гонки в Соединенных Штатах считаются оптимальным вариантом для проведения соревнований.

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